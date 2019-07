Cristina Ich a recunoscut în sfârșit că e însărcinată. Motivul pentru care a mințit până acum

Cristina Ich a recunoscut în sfârșit că este însărcinată, asta după CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, dezvăluia în exclusivitate că va avea un copil. “Prințesa Instagramului ” a negat cu vehemență, atât presei, cât și pe rețelele de socializare că totul este o minciună. ( Vezi AICI detalii)

Potrivit surselor noastre, Cristina Ich nu întâmpinat cu bucurie vestea că va avea un copil, ba chiar mai mult, ar fi vrut să renunțe la sarcină, iar motivul ar fi fost chiar iubitul ei, Alex Pițurcă. Fotbalistul nu ar fi fost de acord să își asume paternitatea copilului, deoarece nu știa dacă el este tatăl. După cum a mărturisit chiar ea, Ich a rămas însărcinată acum șase luni, chiar în perioada scandalului, când a fost fotografiată sărutându-se cu fostul iubit. (Citește și: Piți Jr. rupe tăcerea după ce iubita lui, Cristina ICH, s-a sărutat cu ”ex-ul”: ”Nu am cerut-o în nicio căsătorie! A fost o glumă… Nu i-am dat niciun inel!”)

A recunoscut că este însărcinată în șase luni

Cristina Ich a postat o imagine pe rețelele de socializare, în care recunoaște că a mințit și că va avea un copil, mai exact un băiețel. Vedeta se află în a șasea lună de sarcină și a realizat un pictorial topless, cu burtica de gravidă la vedere.

“Nici nu știu ce să scriu…..

Sunt copleșită de emotii și mă tot gândesc la ce spunea Paleologu: “Iubirea și fericirea în general, nu este o pleașcă gratuită”!

Mie, ca să ajung la ea, la această fericire, mi-a trebuit ceva timp și a fost al naibii de greu…. și sunt sigură că nu doar pentru mine.

Sunt un copil care vă spune ca va avea un copil și nu pentru că voiam să spun, ci pentru că am fost constrânsă de cei din jur iar unii dintre voi ați fost martori la acest lucru.

Presiunea celor din jur a fost uriașă și dorința mea de a duce această sarcină cât mai departe de ochii publicului nu a fost respectată.

Nu a fost ușor, am trecut prin luni de zile de coșmar, cu 1000 de gânduri care m-au făcut într-un final să ajung la o singură concluzie: “Ich, nu mai ești singură!”, desi iubeam singurătatea, mă regăseam în ea.

M-am trezit din această singuratate și câteva frustrări adunate, cu un bărbat pe care il iubesc și cu un copil ce urmează să vină.

Sună ciudat și asemanător miilor de povești de dragoste (nu mi place chestia asta 😅) dar ar fi bine să mai cobor cu picioarele pe pământ și să înteleg că bucuriile mari și fundamentale ale vieții, sunt de mii de ani aceleași.

Au trecut 6 luni de când am aflat vestea și tot atâtea luni în care m-am chinuit să țin ascuns ceva ce voiam să fie doar pentru mine.

Voiam să mă bucur doar eu și cei din jur, nu voiam să fac din copilul meu un baby influencer și să mă gândesc cum îmi mai cresc joburile, sau ce plasare de produs mai fac pe seama copilului meu și nici în continuare nu-mi doresc acest lucru!

Am făcut acest unic editorial ca să opresc speculațiile presei și insistența celor din presă de a “smulge” informații despre ceva atât de personal.

Nu știu cum să descriu sentimentul, cuvintele sunt greu de găsit, dar vreau să știți un singur lucru: el va fi exact așa cum mi-am dorit eu să fie un bărbat!

Am să depun tot efortul din lume pentru asta și da… este băiat. 🙂

Cam atât.

V-aș ruga să nu-mi judecați decizia de a nu face publică sarcina de când am aflat că sunt gravidă și să înțelegeți că unele lucruri nu sunt de “împărțit” pe platformele de socializare.

Va multumesc!“, a scris Cristina Ich pe pagina sa de Instagram.