Piți Jr. rupe tăcerea după ce iubita lui, Cristina ICH, s-a sărutat cu ”ex-ul”: ”Nu am cerut-o în nicio căsătorie! A fost o glumă… Nu i-am dat niciun inel!”

Povestea de dragoste dintre Alex Pițurcă și Cristina ICH pare să se îndrepte spre final după doar câteva săptămâni. Motivul: „Prințesa Instagramului” l-ar fi „tradus” pe fiul fostului selecționer cu fostul ei iubit, căruia i-a făcut o vizită la ceas de seară și l-a sărutat chiar în fața blocului, înainte să urce în apartament. Piți Jr. rupe tăcerea despre relația cu frumoasa ICH și face declarații tranșante, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. (Citește și: Cristina ICH, primele declarații după ce a fost fotografiată sărutându-se cu fostul: ”Mi-a înscenat totul! M-a chemat urgent la el acasă și…”)

Alex Pițurcă ne-a mărturisit că nu știa absolut nimic despre această vizită a iubitei sale și că nu are așteptări foarte mari de la o relație de doar „trei săptămâni”. Mai mult decât atât, nu ar fi adevărat că a cerut-o în căsătorie, nu i-ar fi dat niciun inel, totul a fost doar o glumă. De altfel, nici cuvintele lui, că ar fi cel mai fericit, nu i-ar aparține. Momentan, nu știe dacă acesta va fi deznodământul relației, însă fapta frumoasei șatene ar spune „totul”.

“Ce-aș putea eu să zic după o relație de trei săptămâni? Noi ne știam de mai mult timp, dar acolo, în vacanță, ne-am cunoscut mai bine. Nu am cerut-o în nicio căsătorie, a fost o glumă. Cum aș putea să cer pe cineva de nevastă după câteva zile? Nu i-am dat niciun inel, ăla era inelul ei și nu am spus niciodată acele cuvinte cum că «Dumnezeu mi-a trimis-o și că sunt cel mai fericit». Vizavi de vizita pe care actuala/ fosta iubită, Cristina, i-a făcut-o fostului ei iubit, lucru de care eu nu am știut, spune tot!”, ne-a declarat în exclusivitate Alex Pițurcă.

Cristina susține că ex-iubitul Luca i-a înscenat totul

”Prințesa Instagramului” a dat detalii despre ex-iubitul Luca, în declarații exclusive pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. Cristina ICH s-a apărat, spunând că i s-a înscenat totul, chiar de către fostul ei iubit.

“Mi-a înscenat totul! Eu eram la un restaurant, când am primit un mesaj de la femeia care îi face curat lui Luca, spunându-mi că Luca se simte rău. Apoi mi-a scris și el că nu se simte bine și m-a chemat urgent la el acasă. M-am panicat, așa că am decis să merg, eu fiind la câteva minute distanță de blocul lui. Chiar m-am îngrijorat, când am văzut că mi-a scris și femeia de serviciu.

Când am ajuns, el era în fața blocului, mi-a zis că a coborât să ia o gură de aer. L-am pupat pe obraz și mi-a zis să îl pup și pe gură, și l-am pupat. Nu a fost nimic altceva. După părerea mea, cred că totul a fost pus la cale de el, intenționat mi-a zis să îl pup pe gură, doar ca să ne filmeze paparazzi“, ne-a declarat, în exclusivitate, Cristina Ich.