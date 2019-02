EXCLUSIVITATE | Cristina ICH, primele declarații după ce a fost fotografiată sărutându-se cu fostul: ”Mi-a înscenat totul! M-a chemat urgent la el acasă și…”

Bomba anului a explodat în showbiz-ul autohton, după ce Cristina Ich a fost fost filmată în timp ce se săruta la ceas de seară cu fostul ei iubit, Luca. Totul s-a petrecut la scara blocului unde locuiește antrenorul de fitness, cei doi s-au pupat, apoi au urcat în apartamentul bărbatului. ”Prințesa Instagramului” rupe tăcerea în legătură cu ex-iubitul Luca și face declarații exclusive pentru CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România.

“Mi-a înscenat totul! Eu eram la un restaurant, când am primit un mesaj de la femeia care îi face curat lui Luca, spunându-mi că Luca se simte rău. Apoi mi-a scris și el că nu se simte bine și m-a chemat urgent la el acasă, m-am panicat, așa că am decis să merg, eu fiind la câteva minute distanță de blocul lui. Chiar m-am îngrijorat, când am văzut că mi-a scris și femeia de serviciu.

Când am ajuns, el era în fața blocului, mi-a zis că a coborât să ia o gură de aer. L-am pupat pe obraz și mi-a zis să îl pup și pe gură, și l-am pupat. Nu a fost nimic altceva. După părerea mea, cred că totul a fost pus la cale de el, intenționat mi-a zis să îl pup pe gură, doar ca să ne filmeze paparazzi“, ne-a declarat în exclusivitate Cristina Ich.

Cine este Cristina ICH

Cristina ICH a devenit un adevărat fenomen, graţie frumuseţii ieşite din comun şi asemănării izbitoare cu celebra actriţă de la Hollywood Angelina Jolie. Într-un interviu, bruneta mărturisea că asemănarea între ea şi starul din SUA nu se datorează operaţiilor estetice, ci machiajului profesionist pe care îl poartă dinadins în fiecare pictorial pe care îl realizează.

Cristina ICH s-a făcut remarcată şi datorită stilului ei vestimentar, creionat după ultimele trenduri. Mereu o apariţie care atrage priviri admirative, superba brunetă are, în mod natural, mulți admiratori. În plus, este ex-partenera lui BRomania în filmulețele comice pe care comediantul le-a realizat în trecut.

Piți Jr., un adevărat crai!

Cristina ICH este doar una dintre frumusețile autohtone cu care Alexandru Pițurcă s-a afișat de-a lungul timpului. Ex-atacantul formației Steaua a mai fost cuplat cu domnișoare superbe precum Monica Orlanda, Alina Crișan și Denisa Tănase. Cu Iulia Pârlea a avut, totuși, cea mai lungă relație. Care pare că s-a încheiat definitiv. Acum este rândul celei supranumite “Angelina Jolie de România” să apară la brațul lui Piți Jr..