Angelina Jolie de România este însărcinată! Ce sex va avea copilul

Chiar dacă au mai existat zvonuri până acum că ar fi însărcinată, Cristina ICH, căci despre ea este vorba, a negat că ar aștepta un copil. Apropiații vedetei dau ca sigură acum sarcina, și spun că bebelușul va veni pe lume în toamnă!

Frumoasa moldoveancă, supranumită ”Angelina Jolie de România”, lesne de înțele de ce, este însărcinată cu Alex Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă, fostul antrenor al naționalei de fotbal. În mai puțin de două luni, Cristina Ich v aduce pe lume un băiețel.

”Victor Pițurcă va deveni din nou bunic. De data aceasta, fiul său cel mare, Alexandru, va aduce un nepot în familie. Toată lumea e fericită, iar Cristina radiază. I se observă burtica, în rest ea are aceeași siluetă de invidiat, motiv pentru care reușește să țină bine ascuns acest secret”, au declarat pentru click.ro prietenii superbei brunete.

Victor Pițurcă mai are un nepoțel în vârstă de 8 ani, Antonio Alexandru, de la fiica lui, Claudia.

Cristina Ich i-a făcut o declarație de iubire lui Alex Pițurcă în văzul lumii

Gestul de iubire a fost făcut de Cristina Ich la un selfie postat de iubitul ei, Alex Pițurcă, în care apar amândoi. Printre zecile de comentarii se numără și cel al brunetei sexy, care i-a vorbit despre sentimentele profunde pe care le are pentru el. “@piturca.alex i love you beyond words (n.r.: Alex Pițurcă, te iubesc dincolo de cuvinte)🙏🏼” este comentariul lăsat de Cristina Ich la poza de album publicată de fiul fostului fotbalist Victor Pițurcă.

Cum povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de situații delicate, admiratorii lor s-au bucurat să vadă fotografia cu ei. “Ai grijă de ea❤️”, “Doi oameni frumoși! Vă doresc tot binele din lume și mă bucur din suflet pentru voi! Ți-a dat Dumnezeu o femeie extraordinară, deșteaptă, cu simțul umorului foarte bine dezvoltat, superbă… aș putea scrie un roman despre @christina_ich!! Aveți grijă unul de altul, credeți doar în voi!! Toate cele bune ❤️❤️❤️🎉🎉🎉🍀🍀🍀🍀❤️❤️❤️”, “Foarte drăguți!!! Să nu vă mai certați niciodată dacă vă iubiți!;))” sunt trei dintre comentariile lăsate de fanii cuplului.