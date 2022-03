Cristina Ich, dezvăluiri sincere: ”Am fost înșelată”

Cristina Ich a postat pe pagina sa de Instagram, la story, câteva cuvinte despre Jada Pinkett Smith, soția lui Will Smitih (câștigătorul premiului Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal), postare ce a fost imediat luată în vizor de către internauți.

”Nu accepți o glumă proastă la adresa ei, dar accepți să te înșele. Vreau și eu. De azi sunt fana Jada Smith”, a scris Cristina Ich pe Instatory. (făcând referire, cel mai probabil, la faptul că Jada și Will Smith au declrat în nenumărate rânduri că au o căsnicie deschisă și au relații cu alte persoane).

Cristina a fost imediat taxată de o urmăritoare, care a întrebat-o de ce acceptă să o înșele Alex? (n.r. Pițurcă, iubitul ei).

Pentru a lămuri întreaga poveste, Cristina Ich a scris câteva rânduri pe Instastory, încercând să facă ”lumină”.

”Am fost înșelată și am înșelat, la rându-mi, dar în viață ești liber să faci ce vrei, nu suntem proprietatea nimănui și este alegerea ta dacă rămâi în relație sau nu. Cine accesptă să rămână șângă tine sau nu, m-as bucura sa vad relații deschise și la noi, sincer. Dar cu mentalitatea asta arhaică, greu de pus în practică, teoria o știm. Nimeni nu are relația perfectă, nimeni! Pe mine m-au înșelat toți bărbații din viața mea, fără excepție și pe bună dreptate. :)) Foarte greu să stai cu o femeie ca mine. Statuie merită ăla care nu a făcut-o, dar cum am spus, nu există!”, a scris Cristina pe Instagram.

Sursa foto: Instagram