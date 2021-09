Cristina Ich, dezvăluiri sincere despre trecutul său: ”Nu mi-am pierdut încă dexteritatea de a mulge vaca”

Christina Ich este una dintre cele mai frumoase femeie din România, ba mai mult decât atât, este și una dintre cele mai sincere vedete. Chiar dacă ocupă o poziție fruntașă în topul influencerilor din România, Cristina nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume și să fie sinceră atunci când vorbește despre copilăria sa.

”Pentru mulți sunt doar o imagine și atât, dar sunt resemnată. Nu încerc să fiu altceva decât o imagine. De fiecare dată am încercat să salvez aparențele pentru că eram o fată drăguță de la țară. Să mă dau mai deșteaptă decât sunt, să demonstrez că am citit mai multe decât ‘Baltagul’ de Sadoveanu. A trebuit să demonstrez multe și am dat-o în bară, cum e atunci când încerci să demonstrezi ceva.

Daca eu fac trimitere ca sunt o fată de la țară, Instagramul va spune că sunt de la coada vacii. Dar sunt mândră de acest lucru. Nu mi-am pierdut încă dexteritatea de a mulge vaca, încă. Am copilărit la țara, am crescut acolo alături de mama și bunicii mei”, a mărturisit Christina Ich, cu ceva timp în urmă, la ”Marius Tucă Show”.

Cristina Ich: „Mama este eroina mea”

Până la vârsta de 12 ani, Cristina Ich a fost crescută de mama și bunicii ei și a avut parte de foarte multă dragoste. Ulterior, mama vedetei s-a îndrăgostit, iar Cristina a îndemnat-o să se căsătorească cu acel bărbat, care s-a purtat exemplar cu ea.

”Eram mică atunci când a plecat tatăl meu, aveam doi ani, nu-mi aduc prea multe aminte despre el. Practic, nici nu-l cunosc. L-am căutat acum câțiva ani, am plecat în străinătate pentru el. Dar m-am răzgândit chiar înainte de a ne vedea. Nu am mai vrut dintr-o dată să ne mai întâlnim. Așa am simțit. El nu m-a căutat niciodată, deși știe că sunt cunoscută”, a declarat Crisitina Ich, pentru emisiunea online „Acasă la Măruță”.

„Mama e eroina mea, e icoana mea. La 12 ani, mi-am găsit un tată vitreg. Pentru mine, tata este cel vitreg, nu tatăl meu biologic. Eu i-am zis mamei să se căsătorească. Este un om deosebit. El a mai fost căsătorit, dar nu a avut copii. S-a purtat cu mine exemplar”, a mai spus Cristina.

Sursa foto: Arhiva Cancan