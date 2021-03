Cristina Ich, părăsită de tată la vârsta de 2 ani: „El nu m-a căutat niciodată”

Cristina Ich ascunde în spatele zâmbetului o adevărată dramă. Vedeta a fost părăsită de tatăl ei pe când avea o vârstă foarte fragedă. Viața nu a fost deloc ușoară fără o figură paternă, însă câțiva ani mai târziu mama ei s-a recăsătorit și astfel, Cristina Ich a avut parte de dragostea unui tată adevărat.

Invitată la podcastul făcut de Cătălin Măruță, Cristina Ich a făcut cele mai sincere și intime dezvăluiri. Șatena și-a deschis sufletul și a rememorat perioada copilăriei în care nu a avut pare de prezența tatălui biologic, acesta a părăsit-o când avea doar doi anișori.

„Nu vreau să vorbesc despre această parte a vieții mele. Eram mică atunci când a plecat tatăl meu, aveam doi ani, nu-mi aduc prea multe aminte despre el. Practic, nici nu-l cunosc. L-am căutat acum câțiva ani, am plecat în străinătate pentru el. Dar m-am răzgândit chiar înainte de a ne vedea. Nu am mai vrut dintr-o dată să ne mai întâlnim. Așa am simțit. El nu m-a căutat niciodată, deși știe că sunt cunoscută”, a declarat Crisitina Ich, pentru emisiunea online „Acasă la Măruță”.

Cristina Ich: „Mama este eroina mea”

Până la vârsta de 12 ani, Cristina Ich a fost crescută de mama și bunicii ei și a avut parte de foarte multă dragoste. Ulterior, mama vedetei s-a îndrăgostit, iar Cristina a îndemnat-o să se căsătorească cu acel bărbat, care s-a purtat exemplar cu ea.

„Mama e eroina mea, e icoana mea. La 12 ani, mi-am găsit un tată vitreg. Pentru mine, tata este cel vitreg, nu tatăl meu biologic. Eu i-am zis mamei să se căsătorească. Este un om deosebit. El a mai fost căsătorit, dar nu a avut copii. S-a purtat cu mine exemplar”, a mai spus Cristina.

