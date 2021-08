Cristina Ich, momente de groază. Şatena a fost înjurată în aeroport de un bărbat necunoscut

Cristina Ich a trecut prin momente de panică în urmă cu câteva ore. Şatena se grăbea să ajungă la aeroport, pentru că urmează să plece în vacanţă. Momentul fericit s-a transformat într-un adevărat coşmar, după ce un bărbat a început să o înjure, din cauza faptului că vedeta i-a rugat pe cei din față s-o lase înainte, pentru a nu pierde zborul.

Cristina Ich a povestit pe reţelele de socializare faptul că a ajuns destul de târziu la aeroport. Speriată că ar putea să piardă avionul, celebra şatenă i-a rugat pe oamenii din faţa ei să îi permită să meargă înaintea lor. Doar că, aceasta s-a lovit de furia unui bărbat, care ar fi început să o înjure, atât pe ea, cât şi pe o altă doamnă care se afla în aceeași situație.

CITEŞTE ŞI: CRISTINA ICH REACȚIONEAZĂ DUPĂ CE A FOST ACUZATĂ CĂ TRĂIEȘTE DIN „MOCANGEALĂ”: „AM PLĂTIT ORIUNDE AM FOST”

Cu ochii în lacrimi, Ich a mărturisit că nu a mai păţit un astfel de moment niciodată, ba chiar a recunoscut că a fost şocată de atitudinea individului.

„Am ajuns în ultima secundă la poartă. Nu vă puteți imagina cam câți nervi am. Îmi vine să plâng de nervi. Dacă nu ne-a înjurat, pe mine și pe o doamnă pe care am ajutat-o, un om în toată firea, cred că avea în jur de 60 de ani … Din ”tupeistele dra*u” nu ne-a scos … nu vreți să știți ce ne-a făcut. Oameni mai răi ca ăștia eu nu am văzut”, a povestit Cristina Ich, vizibil afectată de incident.

Iubita lui Alex Pițurcă susține că i-a rugat pe cei din față s-o lase înainte şi chiar dacă a primit acordul acestora, bărbatul a fost tot nemulţumit şi a devenit violent verbal.

„Dacă nu ajungeam cu bagajul la poartă pierdeam avionul. (…) I-am rugat pe toți cei din față, dar omul ăla era posedat de un diavol”, a mai explicat vedeta.

Sursă foto: Instagram