Cristina, prima reacţie după ce s-a sărutat cu Eric în mare! A uitat că e căsătorită?! „Imagini contradictorii”

Cristina de la Insula Iubirii nu se mai reține și ripostează în fața clor care o critică pentru ce a făcut în Thailanda. Bruneta a venit cu prima reacție în mediul online după ce s-a sărutat cu Eric în mare. Iată ce i s-a reproșat soției lui Andrei Rotaru și cu ce argumente a venit acesta în fața gurilor rele!

Nu mai este nici un secret faptul că Andrei și Cristina Rotaru formează cel mai controversat cuplu de la Insula Iubirii 2024. Pe lângă dramele în care au fost implicați, cei doi sunt singurii căsătoriți dintre concurenți. Cu cât emisiunea se aproprie tot mai tare de sfârșit, telespectatorii au deveni din ce în ce mai vocali cu ceea ce se petrece pe insulă.

Cristina Rotaru a venit cu prima reacție după ce Antena 1 a difuzat imaginile în care aceasta se sărută cu ispita Eric. În timp ce soțul ei, Andrei, care încă din primele zile de pe insulă s-a apropiat de ispita Diandra, cu care a format o conexiune destul de puternică, bruneta a dat semne că se aproprie de ispita Eric. Cristina a decis să nu mai se lase afectată de ceea ce i s-a întâmplat și să se bucure de ultimele zile în Thailanda.

Cristina Rotaru, prima reacţie după ce s-a sărutat cu Eric în mare

Telespectatorii au criticat-o dur pe concurentă după ce au fost difuzate imaginile cu pricina. Mai mult, o internaută a ținut să precizeze că aceasta a uitat că este femeie măritată și că este penibilă. Mai mult, a ținut să arunce cu noroi și în mama Cristinei, Tanța Blonda. În acest context, concurenta de la Insula Iubirii a venit cu o reacție pe cât se poate de fermă și a explicat motivul pentru care nu a venit cu o declarație concretă până acum.

Iată ce a scris Cristina Rotaru pe TikTok!

„Nu am intervenit niciodată sa comentez fie ca veneau acuzații, păreri, judecați, laude și așa mai departe! Vă voi lamurii un singur lucru, mama mea este îndurerată și nu joaca un rol și este penibil ce faceți dumneavoastră în necunoștință de cauză!

Apoi, showul a fost cu 5 luni în urma, eu asist ca și voi la mizeriile care apar, sunt dezamăgită, doare, acum vad detalii în amănunt! Am fost sub soc și mi-au scăpat multe, duc o lupta în mine și nu o sa vin să vă spun vouă cum decurge viața mea în acest moment și de ce apar imagini contradictorii, sunt sub contract, toate la timpul lor.

Dar să știți ca voi toți, inclusiv dumneavoastră, răsuciți cuțitul într-o rană deja adâncă! Vă mai spun atât, vad ca și voi tot ce s-a petrecut, sunt trează, nu mai „dorm cu ochii deschiși” dar ar mai fi multe de spus, toate la timpul lor cum spuneam! Numai bine și frumos oameni buni! Eu asta caut, binele și pacea!!!”, a fost mesajul transmis de concurenta de la Insula Iubirii după ce a fost criticată în mediul online.

