Cristina Pucean, schimbare radicală! Cum arăta dansatoarea preferată a maneliștilor, înainte să fie celebră

Cristina Pucean este una dintre cele mai sexy prezențe din showbiz, majoritatea bărbaților fiind impresionați de formele sale, dar și mișcările sale, care au făcut-o celebră în lumea manelelor.

Însă, dacă în prezent are forme voluptoase, un păr lung și blond, sâni și buze mari, în trecut Cristina Pucean e de nerecunoscut! În plus, Cristina a dezvăluit că are doar două operații estetice la activ. ”Am două operații. Rinoplastie și implant mamar. Mi-am pus acid în buse o singură dată, anul trecut, dar asta nu se poate numi operație”, spunea Cristina Pucean în urmă cu câțiva ani.

Însă, diferențele sunt uriașe! Cristina era brunetă, nu avea nicio operație și nu se machia ca în prezent.

Cine e Cristina Pucean

Cristina Pucean a intrat devreme în lumea show-bizului. În 2010, când era doar o copilă, ea a câștigat concursul Miss Piranda, organizat de impresarul Ion Petrișor la Sala Polivalentă. Puștoaica de atunci avea să mai câștige de două ori concursul respectiv, în 2011 și în 2014, ultima dată venind din postura de membru al juriului.

Atunci, Pucean le-a dat clasă cu un număr de dans fetelor din show iar organizatorii au decis în mod cu totul surprinzător să-i acorde tot ei titlul de cea mai talentată ”pirandă”.

Cum arată bărbatul ideal pentru blondină

„Nu am un tipar anume de bărbat… pentru mine e important ca omul de lângă mine să mă înțeleagă, să-mi înțeleagă meseria, să fie mereu lângă mine, să ne completăm. Momentan sunt singură și nu caut prințul pe cal alb. Dacă vrea să vină, îl aștept cu brațele deschise”, a spus Cristina Pucean.

Sursa foto: Captura Youtube, Arhiva Cancan, Facebook