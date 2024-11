Cristina Rotaru, mesaj pentru Diandra de la Insula Iubirii, după dezvăluirile lui Andrei: „Nu voi mai tolera insulte”

După cele mai recente declarații făcute de Andrei, un adevărat scandal a pornit în mediul online, acolo unde atât bărbatul, cât și Cristina au fost judecați aspru. Mulți au fost cei care i-au criticat pe cei doi, iar acestora li s-a alăturat și Diandra. Ei bine, după această tiradă de tensiuni și jigniri, Cristina nu a mai suportat și a ieșit la rândul ei în față. Aceasta a avut o reacție tranșantă și a transmis un mesaj clar pentru cei care o critică, dar și pentru ispita Diandra.

La Insula Iubirii, mariajul de 10 ani al lui Andrei și al Cristinei s-au dus pe apa sâmbetei în momentul în care bărbatul a văzut-o pe ispita Diandra. Cuplul a divorțat imediat după terminarea filmărilor, însă în cele din urmă au decis să își mai dea o șansă, iar acum sunt, din nou, împreună. Recent, Andrei a vorbit despre toate cele întâmplate într-un interviu pentru CANCAN Exclusiv, iar declarațiile lui nu au rămas fără reacție. (Vezi mai multe detalii AICI).

Ei bine, declarațiile făcute de Andrei au stârnit numeroase reacții, iar mulți au fost cei care l-au judecat pe bărbat, dar și cei care au criticat-o pe Cristina pentru că i-a mai dat o șansă după povestea cu Diandra. Sătulă să fie jignită și judecată și fiecare decizie a ei să fie pusă sub lupă, Cristina nu s-a mai abținut și a avut o reacție tranșantă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a ieșit în față și i-a pus la punct pe toți cârcotașii.

„Vreau să va rog să încetați să vă pierdeți viața jignind, am înțeles părerea tuturor şi am ales să fac ce simt! Simplu, punct! Nu e cazul să rămânem ancorați de trecut, dacă eu am reușit să nu port resentimente nimănui, voi de ce nu puteți înțelege ca prin iubire şi Dumnezeu oamenii se mai schimbă, au căinţă?!

Nu o să iasă niciodată cu capul în pământ, ca nu îi stă în caracter, însă mie mi-a arătat ce trebuia să îmi arate, aşa că cine mă place, va trebui să mă ia la pachet cu decizia mea! Nu voi mai tolera insulte! Unde vă este bunătatea oameni buni? Este loc sub soare pentru toată lumea!

Sunt dezamăgită să văd unde se poate ajunge când un om are ură sau răutate împotriva cuiva! Ați ajuns să mă taxați şi să mă comparați cu cineva care nu are respect de sine. În secolul 21 s-a ajuns ca o femeie care a mai dat o șansă căsniciei să fie disprețuită, iar cele care își vând demnitatea pe o anumită sumă să fie stimate!”, a spus Cristina, în mediul online.