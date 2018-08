Cristina Șișcanu a răbufnit în noaptea nunții, după ce a fost criticată pentru ținuta aleasă în ziua cea mare

Ieri, 24 august, ar fi trebuit să fie una dintre cele mai frumoase zile din viața Cristinei Șișcanu. Vedeta și soțul său, Mădălin Ionescu, și-au reînnoit jurămintele la cinci ani după ce ea a rămas fără verighetă, în urma unui furt. Cu toate acestea, soția fostului prezentator a fost criticată dur pentru felul în care s-a îmbrăcat, iar, târziu în noapte, ea a scris un mesaj trist pe o rețea de socializare.



Cristina Șișcanu a răbufnit în noaptea nunții: “Am sufletul plin de tristețe”

Mireasa a ales pentru ziua cea mare o ținută extravagantă compusă dintr-o pereche de colanți transparenți, pe care era o broderie interesantă și o bluză lungă în partea din spate. Așa cum era de așteptat, Cristina Șișcanu s-a sfătuit cu o armată de specialiști pentru ziua nunții, însă, cârcotașii nu au fost încântați de alegerea ei și au făcut remarci acide.

La ora 03:37 azi-noapte, după ce s-a încheiat petrecerea, unde ea și soțul său au avut un tort superb, Cristina Șișcanu a făcut o postare pe rețelele de socializare în care a tras un semnal de alarmă.

“Am sufletul plin de tristete… Romanii sunt un popor atat de trist… E foarte tarziu… copilul meu cel mic doarme langa mine si ma uit la ea… si ma cuprinde nelinistea… Cum va creste intr-o societate plina de atata ura? Ce i se poate intampla unui om ca sa ajunga sa jigneasca cu o usurinta greu de descris… doar asa stand pe canapea si butonand pe telefon? De ce sa executi un suflet fara mila? Un suflet pe care nici nu l-ai cunoscut vreodata…

Da, asa m-am imbracat, consiliata fiind de specialisti in domeniu. Si mi-a placut! Nu este o rochie! Este o tinuta alcatuita din bluza si pantaloni. Cum sa «urli» ca se vad partile intime cand nu exista asa ceva? Nici daca as fi ridicat bluza nu s-ar fi vazut vreo parte intima! Cum sa arunci cu noroi intr-un om in ziua in care traieste un eveniment fericit?! Si vorbim despre educatie si piosenie? Really? Atat de trist… ” este mesajul scris de Cristina Șișcanu pe pagina ei de Instagram.

“Imi place tinuta. Si imi pare rau ca ai fost jignita. Dar cred ca daca nu s-ar expune online atat de mult, nu s-ar petrece aceste neplaceri. Eu nu am nici Facebook, nu postez nimic pe Insta. Si e asa bine cand impartasesc evenimente din viata mea, calatorii, fotografii doar cu cei cu care doresc. Trebuie sa ne asumam ce ni se intampla in functie de ceea ce facem. Stiu ca pentru persoane publice trebuie mediatizare, dar totusi evenimentele private pot fi tinute asa: privat. Va doresc numai bine. Si peste doi ani, am sa-ti copiez tinuta sa sarbatoresc si eu. A fost foarte frumoasa💐” este unul dintre mesajele pe care l-a primit de la o fană la scurt timp de la postarea sa.