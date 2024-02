Cristina Șișcanu, adevărul despre cadoul de 100.000 de euro primit de la Mădălin Ionescu: ”Nu aruncăm cu banii”

Cristina Șișcanu a fost, din nou, ținta unei controverse în mediul online. Totul a pornit de la cadoul pe care soțul ei i l-a făcut de Valentine’s Day. Prezentatoarea TV a fost criticată după ce Mădălin Ionescu i-a oferit mașină. În urma comentariilor răutăcioase a reacționat și a spus adevărul despre autoturism.

În urmă cu o zi, Cristina Șișcanu a publicat în mediul online mai multe imagini cu o mașină de lux, a cărei valoare este de aproximativ 100.000 de euro. Vedeta a mărturisit că a avut parte de cea mai tare surpriză din partea soțului ei, Mădălin Ionescu. Însă, aceasta nu a dat foarte multe detalii.

„Cea mai tare surpriză pe care am avut-o vreodată! Pentru ea m-a dus soțul la Craiova! Am crezut că mi se oprește inima.”, a scris prezentatoarea TV pe Instagram.

Mai mulți internauți au considerat că este un cadou cu ocazia Zilei Îndrăgostiților și i-au criticat pe cei doi pentru că au ales o mașină așa de scumpă.

În urma criticilor primite, Cristina Șișcanu a decis să spună adevărul despre cadoul primit de la Mădălin Ionescu. Vedeta a mărturisit că mașina în valoare de 100.000 de euro a fost luată în leasing. Mai mult decât atât, alta a fost, de fapt, surpriza din partea soțului său.

Mădălin Ionescu nu își mai schimbase mașina de 13 ani, iar soția lui avea, într-adevăr, una mai nouă. Însă, au hotărât să își cumpere un autoturism potrivit pentru deplasările în familie. Astfel cei doi copii, Petra și Filip, vor avea un confort mai mare. Supărată din cauza criticilor primite, prezentatoarea TV a avut o reacție și pentru internauții care au lăsat comentarii răutăcioase.

„Nu aruncăm cu banii, nu luăm maşini pentru etichetă. Am cântărit mult situaţia, cam jumătate de an. Răspunde nevoilor noastre. Am luat-o în leasing, evident. Am avut şi un discount, până la urmă totul s-a aranjat”, a explicat Cristina Șișcanu Ionescu.