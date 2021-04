Cristina Șișcanu, din nou mămică. Ea și Mădălin Ionescu au dat marea veste!

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au împreună o fetiță, dar au planuri mari pentru viitor. Cei doi își doresc să redevină părinți, așa că „lucrează” de zor pentru aducerea pe lume a unui nou membru în familia lor.

În cadrul emisiunii Mămici de pitici cu lipici, Cristina Șișcanu a făcut declarații interesante cu privire la lucrurile ce se vor întâmpla în viața ei și a lui Mădălin Ionescu, în viitorul apropiat.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda le-au spus celor doi că fiica lor mai mare, Victoria, i-a întrebat de ce Petra, fetița Cristinei și a lui Mădălin, nu are o surioară, așa cum ea o are pe micuța Thea Iris. Atunci, Cristina Șișcanu a dat marea vestea: ea și Mădălin Ionescu își doresc să aibă încă un copil și chiar lucrează la acest aspect.v”Mami și tati se gândesc să facă un bebeluș. Am calculat că nu mai avem foarte mulți ani la dispoziție, nu mai avem timp de gândire”, a spus Cristina Șișcanu, la Antena Stars.

Cum a fost cerută Cristina Șișcanu în căsătorie

Cristina Șișcanu a oferit detalii picante despre seara în care a fost cerută în căsătorie. Vedeta a dezvăluit totul despre momentul în care a spus cel mai important ”Da!” din viața ei.