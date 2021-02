Afectat de pandemie, Mădălin Ionescu a făcut mărturisiri dureroase din mariajul său cu Cristina Șișcanu: “Familia a devenit un haos, o dezordine”

Mădălin Ionescu este revoltat de felul în care autoritățile gestionează criza epidemiologică în România. Ajuns cu nervii la pământ, fostul prezentator a făcut publice mărturisiri dureroase din mariajul pe care îl are alături de Cristina Șișcanu. Mulți dintre apropiații și fanii cuplului s-au regăsit în afirmațiile cunoscutului jurnalist.

Mădălin Ionescu, mărturii dureroase despre unele dintre efectele negative ale pandemiei

În vârstă de 50 de ani, Mădălin Ionescu o are pe Petra din relația cu soția sa, Cristina Șișcanu, iar din căsătoria anterioară, o fată și un băiat. Diagnosticat cu probleme de sănătate delicate, Filip, dar și sora lui mai mare, Ștefania, locuiesc împreună cu tatăl lor de când acesta a divorțat de femeia care le-a dat viață. În timpul pandemiei de coronavirus, jurnalistul a observat mai multe schimbări în comportamentul copiilor, al soției, dar și al lui, motiv pentru care a simțit să tragă un semnal de alarmă pe social media, unde a publicat un mesaj copleșitor.

“Suntem la pământ cu energia! Nu avem nici măcar timp suficient să muncim atât cât ne dormi… De când copiii au fost exilați din școli sau grădinițe… am luat-o razna cu toții! Copiii s-au sălbăticit, nu mai respectă niciun program și nici măcar nu mai vor să se întoarcă în aceste unități de învățământ. S-au desprins emoțional de profesori, învățători, colegi! Cu copiii toată ziua acasă, părinții nu mai au timp pentru nimic altceva. Familia a devenit un haos, o dezordine!”, a transmis fostul prezentator într-o postare pe Instagram Stories, după cum puteți vedea în poza din stânga colajului de mai jos.

Într-un mesaj așternut pe Facebook, fostul prezentator a precizat următoarele lucruri: “(…). Trebuie să fii cel puțin naiv sau rău intenționat să ignori firul logic al unei povești pe care unii s-au chinuit din greu să o instrumenteze în ultimii 20 de ani. Bani mulți, lovituri economice masive și o reconfigurare socială de proporții. Un virus creat și cu un grad mediu de periculozitate a schimbat fața umanității poate pentru totdeauna. Celor care refuză să înțeleagă imaginea de ansamblu a acestei povești… le urez: somn ușor în continuare! P.S.: Dacă m-ați respectat fie și măcar o secundă de-a lungul timpului, încetați să mă mai anuntați că exista acest virus și că se poate muri de la el! Încetați cu acest nivel deplorabil al discuției! Încetați cu aceste clișee ieftine legate de «teoria conspirației» ! Nu sunteți în stare să faceți diferența între informații reale, care pot fi probate oricând, și prostiuțe lansate de site-uri si personaje obscure? Este evident că VIRUSUL EXISTĂ ȘI CA SUNT OAMENI CARE AU MURIT DIN CAUZA LUI! Eu vorbesc despre uriașele elemente de manipulare și de corupție care se ascund în spatele lui, despre războiul pentru reconfigurarea economică și socială a planetei, o luptă în care România e doar un pion nesemnificativ. Ce putem face? E o altă poveste. În curând…”.

OMS a mai declarat cel puțin 2-3 pandemii in ultimii 15 ani. Toate eșuate lamentabil ! In 2004, in plin episod al… Publicată de Madalin Augustin Ionescu pe Miercuri, 3 februarie 2021

Cristina Șișcanu, dezvăluiri cutremurătoare despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu

Mădălin Ionescu a fost căsătorit până în martie 2011 cu Mihaela, femeia care i-a dăruit o fată și un băiat: Ștefania și Filip. Ei au decis să meargă pe drumuri separate după la 14 ani de la nuntă.

“E frumoasă viaţa cu toţi cei trei copii, Ştefania, Filip şi Petra. Nu este uşor pentru noi însă, că întreaga responsabilitate este pe umerii noştri. Eu şi Mădălin ne-am ocupat de tot, inclusiv de educarea emoţională a Ştefaniei şi a lui Filip. Mama lor nu s-a implicat deloc. Îi vede pe Ştefania şi pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relaţia dintre ei… Pentru mine este un mister, eu nu aş putea să am o astfel de legătură cu copilul meu. Nici nu mai are sens să discutăm despre acest aspect, nu mai are rost. V-am spus, se văd de patru-cinci ori pe an undeva în oraş”, a declarat Cristina Șișcanu în urmă cu aproape doi ani pentru wowbiz.ro.