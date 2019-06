Cristina Șișcanu, dezvăluiri cutremurătoare despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu. Gestul teribil făcut de femeie față de proprii copii

Cristina Șișcanu este mamă și pentru cei doi copii ai soțului ei, pe care îi are din primul mariaj, nu doar pentru rodul iubirii dintre ei: micuța prințesă Petra. După divorțul de Mihaela, Mădălin Ionescu a primit custodia pentru Ștefania și Filip, care locuiesc în prezent cu el și actuala lui soție. Cunoscuta jurnalistă a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu. Și a ieșit la iveală un gest teribil pe care Mihaela Ionescu l-a făcut față de proprii copii.

Cristina Șișcanu, dezvăluiri cutremurătoare despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu

Soțul Cristinei Șișcanu a fost căsătorit până în martie 2011 cu Mihaela, femeia care i-a dăruit o fată și un băiat: Ștefania și Filip – doi copii minunați. După mariajul de 14 ani, ei au decis să meargă pe drumuri separate, iar moștenitorii au rămas în grija tatălui, căruia nu i-a fost deloc ușor cu ei, mai ales că fiul său are probleme de sănătate delicate.

Gazda emisiunii “Cristina Șișcanu Show” a mărturisit în cadrul unui interviu că relația copiilor ei vitregi cu mama lor biologică nu este deloc una apropiată. Mihaela Ionescu își vede fiica și băaitul doar de patru-cinci ori pe an în mall, potrivit mărturisilor făcute de soția lui Mădălin Ionescu.

“E frumoasă viaţa cu toţi cei trei copii, Ştefania, Filip şi Petra. Nu este uşor pentru noi însă, că întreaga responsabilitate este pe umerii noştri. Eu şi Mădălin ne-am ocupat de tot, inclusiv de educarea emoţională a Ştefaniei şi a lui Filip. Mama lor nu s-a implicat deloc. Îi vede pe Ştefania şi pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relaţia dintre ei… Pentru mine este un mister, eu nu aş putea să am o astfel de legătură cu copilul meu. Nici nu mai are sens să discutăm despre acest aspect, nu mai are rost. V-am spus, se văd de patru-cinci ori pe an undeva în oraş”, a declarat Cristina Șișcanu, relatează wowbiz.ro.

După divorțul de fostul prezentator, Mihaela Ionescu a preferat să stea o perioadă departe de viața public. În urmă cu câțiva ani, fosta soție a lui Mădălin Ionescu a decis să facă PR pentru un club sau magazine mici de haine.