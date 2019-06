Fiica lui Mădălin Ionescu se mută de acasă. Ce s-a întâmplă, de fapt, în familia lui și a soției sale, Cristina Șișcanu,

Cristina Șișcanu i-a dăruit o prințesă lui Mădălin Ionescu în urmă cu doi ani, însă, fostul prezentator mai are o fată și un băiat din prima casătorie. Înainte să devină rămână însărcinată, vedeta și-a îndeplinit cu succes rolul de mamă în creșterea și educația copiilor soțului ei: Ștefania și Filip. Fata lui Mădălin Ionescu a decis să se mute de acasă, iar mama sa vitregă a spus ce se întâmplă, de fapt, în familia lor.

Citește și: Cristina Şişcanu, ponturi pentru sezonul estival! Vedeta şi-a cumpărat bandă de alergat!

Ștefania, fiica lui Mădălin Ionescu, se mută de acasă

Cristina Șișcanu se numără printre cele mai fericite femei, pentru că a reușit să păstreze un echilibru între carieră și familie, iar în cea din urmă a bifat cele mai multe reușite. Ea este bucuroasă că, deși, între fiica ei biologică copiii lui Mădălin Ionescu există diferențe mari de vârstă, ei sunt foarte uniți. În cadrul unui interviu ea a vorbit despre moștenitorii lor, dar și despre decizia fiicei sale vitrege de a se muta din casă. Potrivit declarațiilor vedetei, Ștefania va împlini în curând 22 de ani și își dorește să își ia viața în propriile mâini și să locuiască singură. Din fericire, tânăra a ales să stea la câteva străzi distanță de familia ei.

Citește și: Cristina Șișcanu, mărturii sfâșietoare despre fiul lui Mădălin Ionescu: “A suferit o traumă, l-am dus la psiholog”

“Noi avem copii de toate vârstele, cu preocupări diferite. Ştefania împlineşte 22 de ani, vrea să ia viaţa în piept şi se pregăteşte să se mute de acasă, la câteva străzi distanţă de noi, Filip are 15 ani, iar Petra are doi. Dacă o întrebi pe cea mică pe cine iubeşte cel mai mult o să spună că pe „Pepe”. Aşa îl alintă ea pe Filip, nu ştiu de ce. Îi zice şi Filip, dar mai des: «Pepe». Pe Ştefania o alintă: «Sisi». Pe Filip îl mângâie, îl pupă, se joacă cu el, îi găteşte în bucătăria ei de jucărie, iar el se preface că bea şi mănâncă tot ce îi pregăteşte ea. Fac şi puzzle-uri împreună. Filip are o răbdare incredibilă cu ea”, a declarat Cristina Șișcanu, relatează WOWbiz.ro.

Citește și: Cristina Șișcanu a slăbit 15 kilograme cu ouă fierte și fulgi de ovăz

Cristina Șișcanu a devenit mamă pentru prima dată în primăvara lui 2017. Fetița ei, Petra, a venit pe lume pe 29 aprilie 2017. Vedeta era obișnuită cu rolul de mamă, pentru că i-acrescut și s-a ocupat de educația celor doi copii pe care soțul ei, Mădălin Ionescu, îi are din primul mariaj.