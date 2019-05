Cristina Șișcanu, mărturii sfâșietoare despre fiul lui Mădălin Ionescu: “A suferit o traumă, l-am dus la psiholog”

Din dorința de a trage un semnal de alarmă în legătură cu experiențele cumplite prin care pot trece copiii cu nevoi speciale din România, Cristina Șișcanu a rememorat într-un interviu emoționant trauma prin care a trecut fiul soțului ei. Vedea a făcut mărturii sfâșietoare despre episodul în care Filip a fost jignit și despre vizitele la psiholog care au urmat.

Citește și: Cristina Şişcanu şi Mădălin Ionescu, dezvăluiri din dormitor: ”Ne dor oasele!”

Cristina Șișcanu, mărturii sfâșietoare despre fiul lui Mădălin Ionescu

Băiatul lui Mădălin Ionescu are probleme de sănătate de când era foarte mic din cauza unui vaccin. După ce i-a fost administrat, viața lui s-a schimbat complet, iar părinții au fost nevoiți să îi acorde mult mai multă atenție decât unui copil fără nevoi speciale. Filip Ionescu a fost crescut de mama sa vitregă, pentru care este ca și propriul copil. Cristina Șișcanu a dezvăluit că adolescentul nu are niciun prieten “normal”, el fiind foarte afectat după o traumă petrecută când avea șapte sau opt ani.

“A fost un caz alarmant, acum ceva timp, chiar pe strada noastră. Filip se juca mereu cu un vecin al nostru, de-o vârstă cu el. Se înţelegeau foarte bine şi erau de nedespărţit. La un moment dat însă, fratele băieţelului l-a certat de faţă cu Filip. I-a poruncit practic să nu se mai joace niciodată cu el că nu vorbeşte bine, că nu ţine obiectele cum trebuie în mână. Iar puştiul respectiv nu s-a mai apropiat de Filip de atunci, l-a ocolit. A fost o mare lovitură, o traumă pentru el. L-am dus la logoped, la psiholog, dar degeaba. Din momentul acela, când a fost jignit aşa, nu s-a mai apropiat de un copil care să nu fie special. Din când în când mai merge cu mama în Moldova, de unde sunt eu, şi acolo se simte bine, în largul lui, că oamenii sunt mai calzi şi primitori”, a declarat Cristina Șișcanu, relatează WOWbiz.ro.

Citește și: Cristina Șișcanu, criză de gelozie! „S-a întâmplat de Sărbători. Mădălin a primit un mesaj pe WhatsApp” Ce i-a scris o doamnă

“Filip a fost primul copil care mi-a spus: «mamă», nu Petra. Suntem de nouă ani împreună, iar eu îl iubesc foarte mult, am o slăbiciune pentru el. El este deja mare, are 15 ani, şi trebuie să spun că toată familia a suferit pentru el, pentru că nu există centre şi specialişti care să le facă mai uşoară viaţa copiilor cum este Filip şi să îi ajute să-şi croiască un drum în viaţă. Sunt doar nişte tentative de centre aş putea spune, dar nu la nivelul la care ar trebui. El merge la o şcoală normală, la o clasă specială. Colegii sunt prietenii lui. El nu are prieteni adolescenţi „normali”, să zic aşa. Din păcate cei mici nu sunt învăţaţi de părinţi să accepte oamenii cu nevoi speciale şi să se comporte civilizat cu ei, aşa că tinerii ca Filip se confruntă cu respingere şi cu răutăţi”, a mai povestit soția lui Mădălin Ionescu.

Cristina Șișcanu i-a dăruit o fetiță lui Mădălin Ionescu, însă, fostul prezentator mai are o fată și un băiat – Ștefania și Filip – din primul mariaj.

“Filip a avut o neşansă, a fost un caz special. Cu el am făcut mari eforturi, deşi când ai un copil care trece printr-o dramă, nu poţi spune că ai făcut suficient… El nu prea mai poate fi ajutat. Când ai neuronii prăjiţi, ce să mai faci? Filip s-a născut perfect sănătos, normal, dar a luat virusul varicelei la vârsta de două luni, iar vaccinul nu exista la noi… (…). Este extrem de creativ! Are o imaginaţie incredibilă! Desenează inimaginabil, fotografiază, scrie, a ajuns să descarce programe de pe internet înainte să ştie să citească. Are o memorie vizuală excelentă.(…)”, a declarat Mădălin Ionescu într-un interviu mai vechi acordat pentru OK! Magazine.

Cristina Șișcanu a completat la acea vreme: “În mod normal, vaccinul ăsta se face la vârsta de doi ani, doar că, atunci când a fost Mădălin în Germania, medicii i-au spus că ar fi trebuit să îi fie administrat lui Filip imediat după infectare…”.