Cristina Șișcanu, criză de gelozie! „S-a întâmplat de Sărbători. Mădălin a primit un mesaj pe WhatsApp” Ce i-a scris o doamnă

Cristina Şişcanu, soția lu Mădălin Ionescu, a făcut o criză de gelozie, rtotul plecând de la un mesaj.

„S-a întâmplat de Sărbători. Mădălin a primit un mesaj pe WhatsApp şi şi-a ascuns repede telefonul în buzunar, apoi s-a dus imediat la baie. Eu am intrat atunci să văd dacă e „online” şi nu era. Apoi, când a revenit de la toaletă, l-am rugat să-mi dea telefonul, să-mi trimit câteva poze şi am văzut că de fapt a primit un mesaj de la o doamnă doctor, dar genul acela de mesaj pentru toată lista, nimic nelalocul lui. M-am simţit penibil, vă daţi seama. Nu ştiu de ce am fost geloasă, nu-mi dau seama. O să investighez…”, le-a spus vedeta invitaţilor ei, Tavi Clonda şi Daniela Gyorfi, potrivit wowbiz.ro.

„Această femeie mi-a salvat sufletul! Această femeie mi-a salvat viața! Această femeie mi-a crescut și iubit copiii ca și cum ar fi fost ai ei! Această femeie și-a înfipt destinul pentru totdeauna în inima mea! Această femeie s-a lăsat crucificată pentru mine! Această femeie mi-a purtat în pântec un copil minunat și i-a dat viață (cu voia Domnului)! Această femeie merită Totul! Această femeie este o Comoară!”, spunea Mădălin Ionescu nu cu mult timp în urmă.

Cei doi sunt împreună de nouă ani. Cei doi sunt foarte fericiţi alături de fetiţa lor, Petra, şi de copiii lui Mădălin din prima căsnicie.