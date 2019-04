Cristina Şişcanu şi Mădălin Ionescu, dezvăluiri din dormitor: ”Ne dor oasele!”

Cristina Şişcanu şi Mădălin Ionescu sunt împreună de 9 ani și formează un cuplu bine ”sudat”. Nu mai este un secret pentru nimeni că Mădălin Ionescu își iubește enorm soția, spunând chiar că ea este femeia care i-a salvat sufletul.

Mai mult, Mădălin Ionescu a spus că soția sa, Cristina, ”s-a lăsat crucificată” pentru el.

„Această femeie mi-a salvat sufletul! Această femeie mi-a salvat viața! Această femeie mi-a crescut și iubit copiii ca și cum ar fi fost ai ei! Această femeie și-a înfipt destinul pentru totdeauna în inima mea! Această femeie s-a lăsat crucificată pentru mine! Această femeie mi-a purtat în pântec un copil minunat și i-a dat viață (cu voia Domnului)! Această femeie merită Totul! Această femeie este o Comoară!”, a declarat Mădălin Ionescu.

Interesant este că – timp de un an şi jumătate – Mădălin şi Cristina nu au dormit în acelaşi pat.

„Când a apărut Petra, mi-am dat seama că-l neglijez pe Mădălin. E adevărat că noi am trăit cu copii, cu Ştefania şi Filip, încă de la începutul relaţei. Am făcut totul în funcţie de ei, nici nu aveam cu altfel. Ei bine, deşi aveam antrenament, cu un bebeluş este altceva. I-am acordat Petrei toată atenţia mea şi recunosc că l-am neglijat pe soţul meu. Eu, timp de un an şi jumătate, am dormit cu Petra, iar Mădălin a stat în altă cameră, iar acum dormim toţi trei pe canapea şi ne dor oasele, că nu mai avem loc în dormitor până nu renovăm. Am găsit o soluţie de compromis”, a declarat Cristina Şişcanu, consemnează wowbiz.ro.