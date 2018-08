Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au mărturisit că nu mai dorm împreună de peste un an: ”Nu-mi convine că…”

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au mărturisit că nu mai dorm împreună de peste un an. Totul s-a schimbat de când a venit pe lume fetița celor doi. (Promotiile zilei la monitoare )

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au mărturisit că nu mai dorm împreună de peste un an. Toată viața lor s-a schimbat după ce a venit pe lume fetița celor doi, Petra. Așa că părinții au fost nevoiți să facă mici sacrificii și să doarmă în camere separate. (CITEȘTE ȘI: MĂDĂLIN IONESCU ÎL PUNE LA ZID PE FOSTUL IUBIT AL CRISTINEI ȘIȘCANU: ”NIȘTE INDIVIZI BEȚI…”)

”De multe ori, mama paraseste patul conjugal dupa ce naste. La noi asa s-a intamplat acum un an si trei luni. (…) Am incercat s-o mutam pe Petra la noi in camera. De ce nu am ramas in formula asta? Petra adoarme inaintea noastra si noi mai avem de facut lucruri si se trezeste copilul. Mai vorbim, mai…” , a spus Cristina Șișcanu la Mădălin Ionescu Show.

„La un moment dat Petra da semne ca s-ar trezi, ea inca este alaptata, iar in momentul ala Cristina cedeaza, este foarte obosita, si pleaca in camera copilului. Iar eu raman singur. Nu-mi convine ca nu mai dormim impreuna de un an”, a explicat și Mădălin Ionescu.

La începutul relației, Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu erau nedezlipiți unul de altul

Prezentatorul emisiunii „Mădălin Ionescu Show” a povestit că în primul an „s-a iubit” zilnic cu Cristina și că ar fi putut să intre lejer într-o carte a recordurilor în amor, dacă aceasta ar fi existat. (VEZI ȘI: MĂDĂLIN IONESCU, DESPRE MOMENTELE INTIME ALĂTURI DE SOȚIA LUI: ”ERAM VIRGIN, TU M-AI ÎNVĂȚAT FOARTE MULTE LUCRURI”)

„Cand am inceput povestea noastra de iubire, am facut asta impotriva… eu nici n-am putut sa ma apar. Aveam atunci un contract si o serie de intelegri pe care le-am avut cu o serie de sefi si am gresit facand acel lucru. Ei nu m-au lasat sa ma apar, sa explic debutul nostru. Cu toata presa aparent ostila – nu toata presa a fost ostila – si cu toata presiunea uriasa exercitata asupra noastra, noi ne-am vazut de iubire.

Si a fost atat de intensa povestea asta de iubire incat daca ar fi existat o carte a recordurilor pentru amor am fi intrat in ea lejer, in top 3. Cel putin, in primul an, nu a fost zi in care sa nu ne iubim! Da, asa a fost! Si s-a intamplat sa avem acest noroc, pana la urma. La noi a fost… Veneam amandoi dupa experiente foarte triste si cred ca eram pregatiti pentru un salt in iubire. Si ce a contat foarte mult a fost aceasta foame de iubire a noastra si faptul ca amandoi aveam un univers comun de valori: lucram in televiziune, gandeam si priveam cam la fel viata, lucrasem impreuna si ne intelegeam si profesional foarte bine”, a povestit Mădălin Ionescu. (Reduceri mari la jocuri PC )