Cristina Șișcanu a slăbit uimitor! Cum arată acum soția lui Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu a slăbit uimitor în ultima perioadă. Prietenii de pe rețelele de socializare ai soției lui Mădălin Ionescu au felicitat-o și au întrebat-o dacă a ținut un regim personalizat.

„Bună. Ai ținut un regim personalizat Carmenfit? Sau ai făcut doar sport cu Carmen? Felicitări, arăți foarte bine!!”, i-a scris cineva Cristinei Șișcanu. „Foarte frumoasă și sexy”, i-a transmis altcineva Cristinei Șișcanu.

Noile fotografii cu soția lui Mădălin Ionescu au adunat sute de like-uri pe Instagram. Cu toate că a slăbit uluitor de mult, Cristina Șișcanu a mărturisit că mai vrea să dea jos câteva kilograme. “Eu eram într-o formă fizică foarte bună în momentul în care am rămas însărcinată, așa mă simțeam eu bine, și ca să ajung exact la kilogramele acelea trebuie să mai dau jos vreo 3. Însă eu aș vrea să mai dau jos vreo 5-6 ca să stau liniștită, să pot să variez, să pun 1-2 kilograme, să le dau jos, și tot așa. Să-mi pot permite perioade de răsfăț, să mănânc mai mult sau să mănânc dulce, așa cum vă spuneam că-mi place”, a declarat soția lui Mădălin Ionescu.

Cristina Şişcanu şi Mădălin Ionescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste şi se bucură de din plin de fetiţa lor, Petra. Până să ajungă aici, fostul prezentator şi soţia lui au avut multe piedici şi obstacole de trecut. Cei doi s-au căsătorit religios în 2011, însă povestea lor de dragoste începuse în urma cu câţiva ani. La vremea respectivă Mădălin era căsătorit cu prima sa soţie şi avea doi copii, dintre care unul, băieţelul, cu probleme medicale.

“Noi ne-am asumat absolut tot ce s-a intamplat in vietile noastre. Am tratat fiecare eveniment din viata noastra cu foarte multa seriozitate si asumare, nu ne-am ascuns si nu am vrut sa parem altfel decat suntem si ne-am asumat sentimentele. Va amintiti foarte bine, acum multi ani cand a inceput povestea noastra de dragoste ca s-a dat din plin in noi. Daca s-ar fi putut, s-ar fi aruncat cu rosii, pe strada, in noi. Dar timpul a demonstrat anumite lucruri si cine a inteles, a inteles! Intr-adevar, asa este, acum primesc foarte multe mesaje de apreciere din partea multor telespectatori de-ai lui Madalin, de-ai mei, ca si eu am lucrat in televiziune vreo 9-10 ani, perceptia s-a schimbat pentru ca timpul a aratat, de fapt, cum stau lucrurile. Atunci, era foarte complicat sa le explici ceva oamenilor”, declara soția lui Mădălin Ionescu.