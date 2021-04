Cristina Spătar, declarații uimitoare. Artista nu a vrut să plece din România, iar motivul este surprinzător

Invitată în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Cristina Spătar a vorbit, printre altele, despre motivul care a oprit-o până acum să își încerce norocul în alte țări.

Vedeta mărturisește că a vrut să plece din România, însă nu a putut, dintr-un motiv cât se poate de surprinzător. Totul se întâmpla cu ani în urmă.

„La un moment dat, am vrut să o urmez pe prietena mea. Am vrut să plec în Anglia, da, definitiv, pentru că acolo e sora mea, dar n-am primit acordul fostului soț, și așa am rămas aici, în România. Am vrut să plec, da, la un moment dat, dar am rămas și voi rămâne aici”, a povestit vedeta Antena 1.

A trecut printr-un divorț greu

Chiar dacă a trecut printr-un divorț dificil, Cristina Spătar spune că acum ea și cei doi copii ai săi sunt cât se poate de bine. Acum s-a apucat de cântat folclor „Am păstrat multe dintre reviste, articole, ca amintire. Trec anii și e frumos să revezi niște articole scrise frumos.

Mama mea a fost cea care asculta foarte mult folclor când eram copil. Eu sunt din Onești, județul Bacău. Ascultam foarte mult folclor. În momentul în care mama mea nu a mai existat și a plecat acolo Sus mi-a rămas muzica ei”, a mai spus ea.

Nu vrea să se mai căsătoarească

Chiar dacă iubitul mai tânăr i-a propus să își întemeieze o familie alături de ea, Cristina Spătar nici nu vrea să audă. Experiența nefericită pe care a trăit-o în trecut a făcut-o să privească lucrurile în maniera aceasta. Asta nu înseamnă că nu îl iubește și că nu îi place faptul că Tiberiu se înțelege de minune cu copii ei.

”Eu nu sunt de acord cu căsătoria, el mai zice uneori că ar trebui să facem pasul ăsta, dar eu știu cum e și nu mai vreau. Am înțeles că peste ani totul înseamnă să împarți niște bunuri și să se ducă toată munca ta de o viață. El mai zice că facem un contract prenupțial și gata”, spunea la ”Star Magazin”, în urmă cu câteva luni.

