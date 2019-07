Cristina Spătar, momentul adevărului: ”Am o fostă soacră care mă mai…”

Prin ce greutăți a trecut Cristina Spătar după divorț. „Am luat viața de la minus zero” Cântăreața Cristina Spătar a recunoscut că Cristina Spătar a explicat, la emisiunea ”Răi, da Buni”, prezentată de Mihai Morar pe Antena Stars, prin ce greutăți a trecut, dar și cum a reușit să depășească momentele dificile din viața sa. Nu i-a fost deloc ușor după ce a divorțat de Alin Ionescu și a rămas singură cu doi copii.

„A fost o perioada de urcușuri și coborâșuri, dar a trecut. Șase luni nu am vrut să apar la televizor, am refuzat orice pentru că nu mă simțeam pregătită. M-am mutat, s-au produs schimbări în viața personală și business. Mă ocup foarte tare de afacere, a început să meargă. Am început să mă implic în proiectele muzicale. Mi-am reluat viața pas cu pas. Am pornit treaba asta chiar imediat după divorț, suntem zece angajați, eu sunt cu ele, mă implic. Am luat viața de la minus zero, cu doi copii. Am o vilă închiriată, încerc să fac un credit și să-mi iau o casă. Am fost o singură săptămână la mare, am încercat să le ofer tot. Am o fostă soacră care mă ajută când am nevoie și în rest cu Dumnezeu înainte”, a declarat Cristina Spătar.

După divorțul de Alin Ionescu, cântăreața Cristina Spătar a continuat să locuiască în vila acestuia, de dragul copiilor. Însă, situația s-a schimbat la sfârșitul anului trecut, când artista a fost nevoită să părăsească locuința din Crevedia, mutându-se cu chirie împreună cu cei doi copii ai săi, Aida și Albert.