Cristina Stroe, dezvăluiri neștiute. Cum a reușit iubita lui Damian Drăghici să rămână însărcinată după ce medicii i-au dat slabe șanse: „A fost o minune...”

Damian Drăghici și Cristina Stroe sunt împreună de ani buni și au devenit părinți în anul 2019. De curând, partenera artistului a vorbit despre momentul în care a aflat că va deveni mamă, susținând că sarcina a fost „o minune de la Dumnezeu”.

Deși povestea lor de dragoste a început în urmă cu mai mult timp, Cristina Stroe și Damian Drăghici au fost destul de discreți atunci când a venit vorba despre relația lor, căci nu s-au afișat împreună prea des. În prezent, cei doi fac echipă în îndrăgita emisiune Te cunosc de undeva, acolo unde cei de acasă au ocazia să îi cunoască mai bine. Instrumentistul și partenera sa sunt părinții unui băiețel, care a apărut în viața lor atunci când nu se așteptau.

Cristina Stroe a visat că este însărcinată și s-a adeverit

Potrivit mărturisirilor ei, atunci când a aflat că va deveni mamă, Cristina Stroe își pierduse speranța ca va putea rămâne însărcinată. Artista spune că este extrem de dedicată când vine vorba de copilul ei și încearcă să își implice băiețelul în numeroase activități, chiar dacă programul ei este destul de încărcat.

În 2018, partenera lui Damian Drăghici a visat că este însărcinată, lucru care i s-a confirmat chiar după ce a făcut un test de sarcină. Aceasta a mărturisit că șansele de a deveni mamă erau destul de mici, însă nu a făcut prea multe dezvăluiri despre acest subiect.

„Sarcina a fost o minune de la Dumnezeu pe bune. Și la noi a fost o minune, pentru că era aproape imposibil ca eu să rămân însărcinată. Dumnezeu știe mai bine ca planuri are pentru noi, noi vrem doar să ne bucurăm de viață, de momentul prezent. Am avut un vis, iar în momentul în care am văzut testul pozitiv am zis: „Gata, vine băiatul meu!’. Nu știu să explic, dar am cântat și cânt despre asta”, a declarat Cristina Stroe la Antena Stars.

Cristina Stroe: „Eu încerc să compensez cu timpul petrecut cu Andrei”

Pe de altă parte, iubita lui Damian Drăghici se descrie ca fiind o mamă extrem de dedicată în creșterea băiețelului ei, chiar și atunci când simte că este complet epuizată. Andrei, fiul celor doi artiști refuză să primească cadouri, preferând, în schimb, să își petreacă mai mult timp în compania părinților săi.

„Eu încerc să compensez cu timpul petrecut cu Andrei și să fac mai multe chestii cu el. Îl duc în fiecare dimineață la grădiniță, oricât de obosită aș fi. El și dacă îi aducem cadouri ne spune că nu mai vrea cadouri, vrea să stăm cu el”, a mai spus partenera lui Damian Drăghici.

