Criza de nervi a lui Cătălin Măruță, în direct. Și-a luat invitatul de guler și l-a dat afară din platou într-una dintre emisiunile difuzate de Pro Tv în urmă cu 8 ani

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV de la noi din țară, având o carieră pentru care a muncit ani la rând pe brânci. Din anul 2007, soțul Andrei are propria emisiune la Pro TV, care se bucură de un succes imens în rândul telespectatorilor. Până să-i poarte numele, producția se numea Happy Hour și aducea pe micile ecrane cazuri sociale, pe care moderatorul încerca să le rezolve. Povestea dureroasă de viață a unui copil l-a lăsat mască pe Măruță și l-a făcut să aibă o reacție neașteptată la TV!

Cătălin Măruță a dat un invitat afară din emisiune

Cătălin Măruță a prezentat un caz social, în 2015, care a luat o întorsătură neașteptată. Vasilică era un băiat necăjit, care se confrunta și cu probleme de sănătate. Băiatul își petrecuse toată viața într-un orfelinat și avea nevoie de un transplant de rinichi. Singura persoană compatibilă era chiar tatăl său natural. Au început să apară probleme, după ce bărbatul a refuzat să-i acorde sprijinul fiului său, pentru că își dorea bani și o casă. Când a auzit de acest lucru, prezentatorul și-a luat invitatul de guler și l-a dat afară din emisiune. Înainte să facă acest gest, Cătălin Măruță a ținut să-i spună câteva cuvinte, în fața tuturor.

„A stat în orfelinat, iar dumneavoastră ziceți că vreți o casă. Stați în continuare cu chirie, dar vă salvați copilul. Vrea o casă, vrea și bani. Poate e nepoliticos, dar mi-e jenă să vă am aici pe canapea. O să vă rog să mergeți afară, că nu meritați să stați aici, în emisiune. Îmi este jenă. Nu are rost să avem astfel de oameni în fața noastră. Toți străinii vor să îl ajute pe Vasilică, dar dumneavoastră, ca tată, nu. Îl faceți pe copilul ăsta să sufere și nu merită. Vă mulțumesc mult de tot. Vă așteaptă colegii mei, în spate. N-am crezut că am ocazia să întâlnesc un asemenea om ca dumneavoastră. N-aveți suflet. Să vă fie rușine”, spunea Cătălin Măruță, la acea vreme.

