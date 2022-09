Criza se adâncește la moldoveni: „Este o perioadă mai grea, trebuie să ne unim până la urmă!”

FC Botoșani a cedat pe „Municipal” cu scorul de 2-1, duelul din runda a 10-a din SuperLigă cu UTA, și a rămas fără victorie în ultimele patru jocuri, cedând trei dintre acestea.

Arădenii au intrat la pauză cu avantaj dublu pe tabela de marcaj, grație reușitelor semnate de Juan Cascini (min.25) și Virgiliu Postolachi (min.31). Golul botoșănenilor a venit în minutul 54 și a purtat semnătura lui Shaquill Sno.

La finalul jocului, Mihai Teja, antrenorul principal al FC Botoșani, a pus eșecul pe lipsa de atitudine a elevilor săi și pe greșelile nepermise la acest nivel făcute de aceștia.

„Un meci foarte prost pentru noi, cel puțin prima parte. Am început foarte prost, nu am avut agresivitate, am făcut multe greșeli tehnice și atitudinea noastră trebuia să fie alta, să intrăm altfel pe teren. Nu știu dacă ne-au surprins foarte mult, dar la fiecare minge am greșit foarte mult. Până la urmă au dat 2-0 foarte rapid, din poziționarea noastră greșită și nu e ușor după aceea să revii. În special în prima repriză, trebuia să încercăm să ne mișcăm mai mult, să punem piciorul mai tare la minge, să avem o atitudine mai bună. Eu cred că asta a făcut diferența, plus multe greșeli. Am încercat la pauză să schimbăm ceva, am încercat să aducem un suflu nou, apoi să egalăm, să mergem peste adversar, dar a fost destul de greu. Cred că mai avem nevoie să muncim mai mult, să încercăm să dăm mai mult, să avem o atitudine mai bună ca să putem să câștigăm meciul. Trebuie să ai inimă, trebuie să ai mai mult curaj și – până la urmă – e un joc de fotbal, trebuie să joci și să n-ai teamă. Asta e ideea, încerc tot timpul să le spun jucătorilor, tuturor”, a declarat Mihai Teja.

Tehnicianul a recunsocut că în acest moment echipa sa trece printr-o perioadă grea și sper să iasă din această pasă proastă runda viitoare la Sf. Gheorghe cu Sepsi OSK.

„După primele trei-patru etape toată lumea vorbea de play-off sau nu știu ce, dar iată că nu este ușor. Este o perioadă mai grea, trebuie să ne unim până la urmă. Aceste perioade mai grele te unesc dacă ai caracter, dacă vrei mai mult și îți dorești mai mult și ești profesionist, cu siguranță te unesc. Avem săptămâna viitoare un meci (n.r. la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi), pe care trebuie să-l abordăm la 100% și să câștigăm, trebuie să avem mentalitatea asta. Chiar dacă este o perioadă grea, trebuie să rămânem împreună, să fim un grup unit și să arătăm altfel la meciurile viitoare”, a conchis Teja.

În urma acestui rezultat, FC Botoșani a coborât pe locul 11 în SuperLigă, cu 12 puncte în timp ce UTA a urcat pe locul 5 cu 15 puncte.