Croații vor titlul mondial: „Ar fi păcat să nu ajungem în finală și să triumfăm!”

Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalic, a declarat că este fericit după ce elevii săi au reușit să câștige la ruleta rusească răzvoiul cu țara gazdă a Campionatului Mondial și să se califice astfel în semifinalele turneului final.

„Vreau să-i felicit pe băieţi pentru luptă, pentru efort şi pentru tot ce au făcut pentru a duce Croaţia în semifinale. Trebuie să fim toţi foarte mândri, pentru că Croaţia a fost efectiv spectaculoasă. Vreau, de asemenea, să felicit Rusia pentru lupta sa. Nu a fost un meci frumos, dar a fost intens, o bătălie pentru semifinală şi suntem foarte bucuroşi că am reuşit. Au jucat agresiv, ne-au presat mult şi noi nu am reuşit să jucăm aşa cum vroiam. Apoi, în repriza secundă am intrat mai bine şi am meritat victoria. A fost un meci intens în faţa a 50.000 de persoane. Dar nu vrem să ne oprim aici. Vrem să mai jucăm două meciuri şi vom fi şi mai motivaţi. Ar fi păcat să nu ajungem în finală la Moscova”, a declarat Zlatko Dalic.

Selecționerul croat a spus că meritul total pentru alificarea în careul de ași al Mondialului aparține elevilor săi și le-a transmis acestora că odată ajunși până în această fază a competiției, ar fi păcat să nu ajungă și în ultimul act.

„Nicio clipă nu ne-am pierdut speranța, am demonstrat cât suntem de buni. Eu nu i-am învățat pe băieți să joace. Acesta e meritul lor. Am venit în Rusia și ar fi fost păcat să nu ajungem și la Moscova. Nimic nu mai contează acum. Croația e în semifinalele Mondialului. Anglia e o echipă bună, tânără, compactă, însă ne gândim și dincolo de Anglia. Nu va fi ușor, e un adversar tare, dar și noi suntem puternici”, a conchis Zlatko Dalici, selecționerul Croației.

Selecţionata Croaţiei s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2018, după ce a învins echipa gazdă, Rusia, cu 4-3 la loviturile de departajare, scor 2-2 (1-1, 1-1) la finalul prelungirilor, în ultimul sfert de finală.

În semifinale, Croaţia va întâlni Anglia, pe stadionul Lujniki din Moscova, la 11 iulie. În cealaltă semifinală se vor întâlni Franţa şi Belgia, în 10 iulie, la Sankt Petersburg.