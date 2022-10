Croitoru este istorie pentru „U” Craiova 1948: „M-a convins hotărârea lui de a pleca!”

Runda a 13-a din SuperLigă a fost una cu ghinion pentru Marius Croitoru, fostul tehnician al FC Botoșani, încheind conturile cu „U” Craiova 1948, formație la care a ajuns după despărțirea de moldoveni.

Adrian Mititelu, finanțatorul formației „U” Craiova 1948, a declarat că nu se aștepta ca mariajul cu Marius Croitoru să țină atât de puțin în Bănie. Patronul „juveților”a precizat că nu se aștepta că divorțul față de CR8 să se petreacă acum, anunțând că antrenorul a fost cel care a insistat să încheie colaborarea.

„Nu mă gândeam că ziua de azi se va termina atât de prost pentru noi și nu mă gândeam că se va termina relația dintre FC Universitatea și Croitoru. Nu m-am gândit că ziua de azi se va termina atât de prost. Din contră, eu mă gândeam că din această seară vom fi pe un loc de play-off. Nu eram sigur de victoria cu Chindia, că am fost surprins de atitudinea acestora din meciul cu Rapid. Am vorbit și în vestiar, a fost pentru prima oară în acest campionat, apoi m-am întâlnit cu Croitoru la birou. El a venit croit să plece. A zis că simte că nu mai poate face nimic. Nu vă ascund că erau anumite nemulțumiri din partea unor jucători, unor… vizavi de ce se întâmplă la echipă. Eu am încercat să-i împac. Jucătorii nu mi s-au plâns, dar eu am auzit niște ofuri ale unora dintre ei. Am încercat să transmit semnale de coeziune. Sunt jucători care nu joacă și încep să comenteze. Jucătorii au pierdut o primă importantă azi. Nu putem spune că au jucat ca să plece Croitoru. Au fost anumite nemulțumiri la echipă, e adevărat. Eu niciodată nu l-aș fi dat afară pe Croitoru. Pe mine m-a convins hotărârea lui de a pleca. A zis că simte că nu mai poate face nimic. Asta m-a făcut să cred că nu e doar un alint. Probabil a fost și presiunea foarte mare pe el, că la Craiova e altceva decât la Botoșani”, a declarat Adrian Mititelu, la Digi Sport.

CR8 lasă „U” Craiova 1948 pe locul 11 în SuperLigă cu 15 puncte, având 4 victorii, 3 remize și 6 eșecuri, ultimul dintre acestea înregistrat aseară în Bănie cu Chindia, scor 1-0.