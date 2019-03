CSM București continuă criza în 2019!

Criza de rezultate continuă la CSM București în acest an. Campioana României nu a reușit decât o remiză cu Thuringer în ultimul meci din grupele principale ale Ligii Campionilor, scor 23-23.

La finalul confruntării, Oana Manea, pivotul bucureștencelor a spus că nu s-a gândit nicio clipă că victoria în acest meci nu va reveni echipei sale.

„Am început foarte bine şi, sincer, nu am avut în gând nicio secundă că vom ajunge aşa. Nu ştiu, scăderea asta a noastră, fluctuaţiile care le avem, ne doboară. Sincer, stau şi caut o explicaţie şi nu ştiu de unde vin căderile astea, pentru că am început foarte bine, am fost destul de motivate, dar pe parcurs ne-am dus în jos şi asta ne-a afectat foarte mult. Nu vreau să mă mai gândesc la absenţe, asta e echipa, astea suntem la ora actuală. Trebuie să jucăm aşa şi trebuie să luptăm până la capăt. Asta este, nu avem ce face, pentru că urmează un meci foarte greu pentru noi şi asta e echipa care va juca mai departe. Ne-am dorit foarte mult să fim pe locul 2 şi aveam şanse destul de mari, cum am declarat şi ieri, dar nu a fost să fie. Norocul nu e totdeauna cu noi, pentru că ţine şi de noroc. Vom da de Metz şi va fi un meci extrem de greu. Ele sunt într-o formă foarte bună şi joacă la ora actuală un handbal foarte bun” a declarat Oanea Manea la finalul partidei cu nemțoaicele.

După 23-23 cu formaţia din Germania, campioana României mai poate termina doar pe locurile trei sau patru în clasamentul grupei.