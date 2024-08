Cu ce boală a fost diagnosticat Andrei, după Insula iubirii? Cristina l-a dat de gol: „Nu-l condamn”

Pe 28 august 2024, finala emisiunii „Insula Iubirii” a adus în prim-plan o despărțire emoționantă și plină de tensiune între Cristina și Andrei Rotaru, un cuplu care și-a pus la încercare relația de 10 ani în cel mai dificil test al fidelității. După trei săptămâni petrecute în Thailanda, într-un mediu plin de ispite și provocări, cei doi au luat decizia de a încheia mariajul și de a pleca pe drumuri separate.

Andrei Rotaru a clacat „strâmb” încă din primele zile ale emisiunii, fiind cucerit de Diandra, una dintre ispitele din cadrul show-ului. În decurs de 21 de zile, Andrei și Diandra au trăit o intensă poveste de dragoste, comportându-se ca un adevărat cuplu. Pe măsură ce zilele treceau, legătura dintre ei a devenit tot mai puternică, culminând cu decizia de a-și face tatuaje identice, un simbol al experienței trăite pe insulă.

Citește și: ANDREI ȘI CRISTINA ROTARU, ÎN VIZORUL PSIHOLOGILOR DUPĂ FINALA INSULA IUBIRII: ”ESTE UN TIP DE RELAȚIE TOXICĂ”

După încheierea filmărilor pentru Insula Iubirii, Cristina și Andrei Rotaru au decis să divorțeze, marcând sfârșitul oficial al relației lor. În lunile ce au urmat, cei doi au ales să își ofere timp pentru a procesa suferința și a accepta ideea că drumurile lor s-au separat definitiv. Însă, Andrei și Cristina nu au putut sta separați unul de celălalt foarte mult timp.Ea a afirmat că se simte mai liniștită alături de el. Deznodământul neașteptat al sezonului a inclus și cuvinte grele și reproșuri intense, culminând cu întrebarea Cristinei către Andrei dacă nu suferă cumva de probleme mintale.

„Am cedat în fața jurămintelor, în fața terapeiei de cuplu, în fața unor promisiuni. De-a lungul timpului s-au demontat. În luna asta de zile cât v-ați uitat la emisinune, în paralel cu mine, să știți că și eu am aflat detalii despre care nu luasem la cunoștință atunci, deci gândiți-vă că dezamăgirea a fost maximă. Înțeleg dezamăgirea tuturor. Abia astăzi, la final de emisiune, am și eu un cuvânt de spus. Eu văzusem acolo fragmentat. După care pe 25 martie am ajuns în România, pe 1 aprilie am depus actele de divorț. Ne-au spus că ne trebuie 31 de zile ca să finalizăm. Pica Paștele și ne-au mai amânat încă șapte zile și pe 8 aprilie am depus din nou actele”, a spus Cristina de la Insula Iubirii.