Cu ce echipă de fotbal ține Marcel Ciolacu: „Sunt microbist, sunt fan…”

Recent, în cadrul unui interviu, Marcel Ciolcau a vorbit despre preferințele lui în ceea ce privește sportul, mai exact fotbalul. Candidatul PSD la prezidențiale s-a declarat microbist și spune că a moștenit această pasiune de la tatăl său. El a fost cel care l-a inițiat în tainele fotbalului. De asemenea, Marcel Ciolacu a dezvăluit și care este echipa de fotbal cu care ține. Are o preferată la nivel național, dar și alta care joacă pe terenuri mai mari.

Marcel Ciolacu a împărtășit, într-un interviu acordat la gsp.ro, care sunt preferințele sale în materie de fotbal. Liderul PSD nu s-a ferit să spună deschis că este microbist și că fotbalul a fost mereu una dintre pasiunile sale, iar ori de câte ori a avut ocazia nu a ezitat să meargă pe stadion și să își susțină echipa perferată. De partea cărei echipe se poziționează liderul PSD?

(CITEȘTE ȘI: Marcel Ciolacu a făcut celebrul test AM/N-AM! Cum a răspuns premierul celor mai incomode întrebări)

Așa cum spuneam, în cadrul unui interviu recent, Marcel Ciolacu a vorbit despre sportul rege și despre preferințele sale în acest domeniu. Printre altele, acesta a mărturisit că este microbist, iar în prezent se poate cataloga drept fan FCSB.

Ei bine, iar dacă pe plan local preferă FCSB, Marcel Ciolacu a dezvăluit că la scară mai largă este fan Real Madrid, iar una dintre bucuriile sale a fost atunci când a reușit să fie pe stadion la un El Clasico (Real Madrid vs. Barcelona).

„Sunt microbist, sunt fan FCSB. Nu e prima oară când am spus-o… toată familia! Tata a fost pilot militar și armata era, atunci, cu Steaua. Că am și acest hate luat de la… că Steaua este unică. Și pe stadioane se întâmplă, de multe ori, să fiu huiduit sau fluierat. Și când am fost la meciuri, în Germania îmi ziceau «Să știi că Steaua e unică!» Nu am nicio problemă.

Când mergeam la meciuri și veneau și prezentau că a venit prim-ministru nu știu care, sau președintele nu știu care, fluieram, că de asta merg la meci. Îmi place să merg la meciuri, am mers și la Buzău, am mers și cu fiul meu, am mers și cu prietenii. Am mers și în străinătate când am putut, la El Clasico, la Real Madrid cu Barcelona, în Cupe. Să fiu sincer până la capăt, țin cu Real Madrid. În Europa sunt două echipe de spirit este Liverpool și Real Madrid”, a declarat Marcel Ciolacu.