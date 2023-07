Cu ce fotbalist celebru s-a iubit Monica Dascălu de la Pro TV. Cei doi au trăit o poveste de dragoste intensă

Monica Dascălu este una dintre cele mai longevive prezențe feminine de la Pro TV. În vârstă de 45 de ani, vedeta prezintă jurnalul de la ora 17:00 de mulți ani și a reușit să câștige simpatia telespectatorilor. Cu toate că are o carieră de succes și este cunoscută în showbizul românesc, jurnalista este extrem de discretă atunci când vine vorba de viața personală. Acum este o femeie așezată la casa ei, însă puțină lume știe că a avut o idilă cu un fotbalist celebru, în urmă cu ceva timp.

Monica Dascălu și Mihai Băjenaru și-au unit destinele în anul 2010. Bărbatul, de meserie avocat, a cucerit-o iremediabil pe știrista de la Pro TV, iar după câteva luni de relație, cei doi au ales să facă pasul cel mare și să se căsătorească.

Ceea ce nu știe mult lume este că, în trecut, Monica Dascălu a avut o relație cu un fotbalist celebru, care făcea orice de dragul ei.

CITEȘTE ȘI: FOTO / Monica Dascălu, în doliu! Mesajul trist transmis de prezentatoarea TV în urmă cu puţin timp

Cine este fotbalistul celebru cu care Monica Dascălu a format un cuplu

Este vorba despre Adrian Mutu, cu care a avut o relație de scurtă durată. Surse din anturajul lor mărturiseau, la acea vreme, faptul că „Briliantul” plătea 15.000 de dolari factura la telefon, pentru a vorbi non-stop cu Monica, el fiind stabilit în străinătate.

Cu toate acestea, cei doi s-au despărțit, iar la scurt timp vedeta l-a cunoscut pe actualul ei soț, Mihai, despre care mărturisește că este omul care o completează perfect.

„Eu, îna­inte de căsătorie, am fost eu, după căsă­torie, sunt tot eu, iar Mihai, înainte de căsătorie, a fost el, iar după căsătorie, este el. Nici unul dintre noi nu a făcut nimic impus, forțat. Nu ne-am transformat, nu ne-am schimbat obiceiurile… Am fost noi înşine și sun­tem noi înșine și ne este bine împreună. Și atât!…Eu și Mihai așa am procedat: am lăsat lucrurile să meargă în ritmul lor. Eram deja împreună de cinci ani, iar căsătoria a părut cel mai natural lucru. Și bucuria nu s-a stins”, a mărturisit Monica Dascălu, într-un interviu mai vechi.

VEZI ȘI: Monica Dascălu a oprit de urgenţă la piaţă. Pe ştirista PRO au lovit-o… poftele!