Cu ce preț se vinde acum un borcan de gogoșari murați, în Kaufland. Sunt nelipsiți din rețeta de salată Boeuf

Nu mai este mult până la trecerea dintre ani, iar gospodinele au dat drumul la pregătirile pentru masa de sărbătoare. Pentru noaptea de Revelion, românii își doresc o masă îmbelșugată, însă indiferent de meniu salata Boeuf este nelipsită. Unul dintre ingredientele care se folosește la acest preparat este gogoșarul murat.

Înainte de a se pune pe treabă, gospodinele au făcut lista de cumpărături, care este destul de lungă în această perioadă. Cu siguranță, printre alte produse, pe listă se află și gogoșarii murați, care sunt nelipsiți din rețeta de salată Boeuf. Cât a ajuns să coste un borcan de gogoșari murați înainte de Revelion?

(CITEȘTE ȘI: CE CONȚIN URECHILE DE PORC FELIATE DIN KAUFLAND. PENTRU MAJORITATEA ROMÂNILOR, SUNT O DELICATESĂ)

Cu ce preț se vinde acum un borcan de gogoșari murați

În ultimele zile, marile supermarketuri au fost luate cu asalt de către români. Coșurile de cumpărături au fost umplute până la refuz, iar printre produsele cumpărate s-au numărat și gogoșarii murați. Gospodinele îi folosesc la salata Boeuf, dar și în alte preparate de sărbătoare.

În magazinele Kufland din Capitală, prețul acestui produs, care este la mare căutare în această perioadă, a rămas neschimbat. Mai exact, un borcan de gogoșari murați, de 650 g, costă 6,19 lei. Dar gospodinele nu s-au uitat la preț și au pus în coșul de cumpărături mai multe borcane, pentru a se asigura că salata Boeuf iese așa cum trebuie.

După ce au cumpărat gogoșarii murați, gospodinele și-au îndreptat atenția și către castraveții murați, un alt ingredient necesar pentru renumita salată Boeuf. Un borcan cu castraveți cornișon în oțet costă nu mai puțin de 5 lei, în magazinele Kaufland din Capitală. Prețul lor inițial era de 7 lei, însă retailerul s-a gândit la o ofertă bună pentru clienți, în această perioadă.

Ce nu trebuie să lipsească de pe masa de Revelion

Am stabilit că de pe masa de Revelion a românilor nu are cum să lipsească salata Boeuf, însă superstițioșii știu că acest preparat nu este suficient. Cei care vor să își asigure belșug și fericire în noul an au grijă să pună pe masă și alte preparate specifice.

Tradiția și obiceiurile locale spun că pe masa de Anul Nou trebuie să avem câteva alimente obligatoriu. Este recomandat să avem pește, deoarece consumul acestuia la trecerea dintre ani ne ajută să evităm necazurile și să avem mai multă prosperitate financiară în noul an.

De asemenea, pe masă mai trebuie să avem struguri. Cei superstițioși susțin că trebuie să mâncăm 12 boabe de struguri albi la miezul nopții, pentru a avea următoarele 12 luni dulci și bogate. Mai mul, nici rodiile sau smochinele nu trebuie să lipsească de pe masă, acestea fiind considerate simbol al fertilității și al prosperității.

(VEZI ȘI: LOVITURĂ PENTRU LIDL ȘI CARREFOUR ÎN PREAJMA SĂRBĂTORILOR. CUM VREA KAUFLAND SĂ LE FURE CLIENȚII CELORLALTE SUPERMARKETURI DIN ROMÂNIA)