Cu ce problemă se confruntă Georgiana Lobonț: „Asta este viața”

Georgiana Lobonț este una dintre artistele de la noi care discută în permanență cu prietenii virtuali de pe platformele de socializare. Tânăra în vârstă de 28 de ani le-a mărturisit urmăritorilor săi că se confruntă cu o răceală în perioada aceasta, însă peste doar câteva zile se va afla pe scenă, pentru a susține un moment artistic.

Georgiana Lobonț se află acasă, alături de familia sa. Pe rețelele de socializare, cântăreața își ține la curent prietenii virtuali cu majoritatea activităților pe care le întreprinde sau cu situațiile pe care le întâlnește în viața de zi cu zi. Recent, artista a mărturisit faptul că s-a „pricopsit” cu o răceală.

„Acum pot să răsuflu ușurată, pentru că tocmai ce am ajuns acasă. Am ajuns acasă și vedeți nasul meu ce roz este. Am luat o răceală super faină de la Rareș, dar ce să facem. Asta este viața. Trebuie să tratăm”, a spus Georgiana Lobonț pe rețelele de socializare.

Artista va avea o agendă plină în următoarele zile. De pildă, în data de 26 decembrie 2022, în a doua zi de Crăciun, Georgiana Lobonț va cânta la Roman, alături de formație.

Georgiana Lobonț trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Rareș, soțul ei

În cadrul unui interviu televizat, Georgiana Lobonț a mărturisit cum au fost începuturile relației cu soțul ei, Rareș, dar și despre sacrificiile pe care le-au făcut, de-a lungul timpului.

„Rareș s-a dedicat total carierei mele. După ce ne-am căsătorit, ne-am luat un apartament și am crezut că facem bani din chirii, ca investiție, pentru că acesta era un vis de-al nostru, să investim în imobiliare. Apoi, am vrut să vindem apartamentul și să investim în plan muzical, pentru că niciunul dintre noi nu mai practicam meseriile de bază, eu consilier juridic sau avocat și el stomatolog. Nimeni nu a știut că noi am vândut apartamentul. Noi, toți banii aceea i-am băgat în mine.

Adică, dacă se întâmplă ceva să ne despărțim… el a riscat, a băgat toți banii de la nuntă în mine. 41.000 de euro a costat apartamentul. Pe toți i-am băgat în promovare, am făcut cinci albume, i-am băgat în Facebook, în Youtube, în ținute, videoclipuri. Noi nu aveam o situație financiară, care să ne permită să ne susținem pe drumul cântecului. Lui i-a venit această idee și a zis că își asumă, că puteam să nu ne înțelegem, eram după cinci luni de căsătorie. Acum suntem pe plus, suntem mulțumiți. Deci lui îi mulțumesc din toată inima”, a declarat Georgiana Lobonț la Antena Stars.

Sursă foto: captură video, Instagram