Motivul pentru care părinții Georgianei Lobonț nu au fost de acord să se căsătorească cu partenerul ei. Artista a spus totul

Sunt căsătoriți de șase ani, au doi copii și adoră ceea ce fac. Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Însă, nu totul a fost roz de la început! Artista a mărturisit, motivul, pentru care părinții ei s-au opus căsătoriei. Iată detaliile mai jos, în articol.

Georgiana Lobonț și partenerul ei de viață, Rareș Ciciovan, sunt căsătoriți de șase ani. Cântăreața a mărturisit că părinții ei s-au opus, inițial, căsătoriei dintre ea și Rareș, de profesie medic stomatolog. Bărbatul i-a devenit, ulterior, și manager. În cadrul unei emisiuni TV, artista a dezvăluit motivul pentru care părinții au intervenit, la momentul respectiv, în decizia celor doi îndrăgostiți.

”Părinții mei nu au fost de acord să mă mărit. S-au opus. Îl vedeau pe Rareș… el era hotărât în ceea ce spunea și avea tot felul de idei de oameni maturi. Noi eram niște copii și probabil ei se gândeau că cine știe ce idei are, e un tânăr, nici nu au bani din ce să își facă ideile alea să se concretizeze și ziceau să mai stau, să îmi termin școala. Dar dragostea a fost foarte mare și ne-am căsătorit. Și uite că ne-a mers bine”, a spus Georgiana Lobonț la Antena Stars.

Începuturile au fost grele pentru Georgiana Lobonț și soțul ei

Căsnicia lor a debutat cu greutăți. Georgiana Lobonț și Rareș și-au cumpărat o locuință, după ce s-au căsătorit. La momentul respectiv, se gândeau să facă bani din chirii, investiția în imobiliare, fiind un vis comun. Însă, au riscat și au vândut apartamentul respectiv, iar banii au fost investiți în cariera artistică. În acest sens, cei 41.000 de euro, scoși din vânzarea locuinței, au revenit promovării, videoclipurilor și ținutelor, pe care Georgiana le-a purtat în timpul filmărilor.

„Rareș s-a dedicat total carierei mele. După ce ne-am căsătorit, ne-am luat un apartament și am crezut că facem bani din chirii, ca investiție, pentru că acesta era un vis de-al nostru, să investim în imobiliare. Apoi, am vrut să vindem apartamentul și să investim în plan muzical, pentru că niciunul dintre noi nu mai practicam meseriile de bază, eu consilier juridic sau avocat și el stomatolog. Nimeni nu a știut că noi am vândut apartamentul. Noi, toți banii aceea i-am băgat în mine.

Adică, dacă se întâmplă ceva să ne despărțim… el a riscat, a băgat toți banii de la nuntă în mine. 41.000 de euro a costat apartamentul. Pe toți i-am băgat în promovare, am făcut cinci albume, i-am băgat în Facebook, în Youtube, în ținute, videoclipuri. Noi nu aveam o situație financiară, care să ne permită să ne susținem pe drumul cântecului. Lui i-a venit această idee și a zis că își asumă, că puteam să nu ne înțelegem, eram după cinci luni de căsătorie. Acum suntem pe plus, suntem mulțumiți. Deci lui îi mulțumesc din toată inima”, a declarat Georgiana Lobonț la Antena Stars.

Sursă foto: captură video Youtube, Instagram