Georgiana Lobonț și soțul, vacanță de lux în Insulele Maldive. “Am plătit extra excursii, mâncare...” Cuplul a scos din buzunar o mică avere

Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, alături de copii, au fost într-o vacanță de cinci stele în Insulele Maldive. Cuplul a scos din buzunar o mică avere pentru sejur, dar a meritat fiecare bănuț, toți simțindu-se perfect.

Artista și familia ei au s-au relaxat zece zile departe de România, într-o zonă exotică. Suma pe care au cheltuit-o nu a fost deloc una mică, însă a meritat efortul, mai ales că Georgiana Lobonț, Rareș Ciciovan și copiii lor cu greu reușesc să se reunească timp de mai multe zile la rând, pe durata unui an, asta din cauza programului încărcat al interpretei de muzică populară.

“Eu mi-am dorit foarte mult să ajung în Maldive, e o locație și călduroasă și potrvită pentru luna în care să ne facem acest concediu, ne-am rupt din programul nostru și așa s-a nimerit. Ne-am dorit să mergem toată familia”, a spus Georgiana Lobonț, la Antena Stars.

Georgiana Lobonț și soțul, vacanță în Insulele Maldive. “Am ajuns pe la 15.000 de euro”

La rândul lui, Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț, a dezvăluit că vacanța i-a costat în jur de 15.000 de euro, însă efortul financiar a meritat cu prisosință.

“Acolo am plătit extra excursii, mâncare, am ajuns undeva pe la 14.000 -15.000 de euro”, a spus și soțul artistei.

“Ne-am dus cu barca, am vazut rechini de 2.5 metri…”

În continuare, Georgiana Lobonț a precizat că s-a simțit perfect alături de soț și copii în Insulele Maldive, unde au avut multe activități care i-au ținut în priză tot timpul. Experiența pe care au trăit-o nu o vor uita niciodată.

“Ne-am dus cu barca, am fost la pescuit, am fost să vedem delfinii, am făcut scuba diving, am văzut corali, pisici de mare, rechini mari de 2,5 metri”, a mai spus Georgiana Lobonț.

