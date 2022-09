Georgiana Lobonț, de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu interpreta de muzică de petrecere

Georgiana Lobonț a avut parte de momente grele, după ce a fost nevoită să ajungă de urgență pe mâna medicilor. Interpreta de muzică de petrecere a oferit primele detalii cu privire la ceea ce i s-a întâmplat, explicând pe larg cum a ajuns în această situație neplăcută.

Cântăreața s-a trezit într-una din zile că nu mai poate face ceea ce iubește cel mai mult și anume să cânte. Problemele de sănătate au afectat-o pe neașteptate, motiv pentru care s-a văzut nevoită să consulte de urgență un medic specialist.

Georgiana Lobonț, la spital din cauza problemelor de sănătate

Invitată seara trecută în emisiunea „Xtra Night Show”, Georgiana Lobonț a vorbit despre momentul în care a rămas fără voce și nu a mai putut să cânte. Aceasta a explicat faptul că această problemă a fost cauzată de o tuse care în loc să fie tratată cum se cuvine, a fost ignorată și a dus la pierderea vocii. Cântăreața a mai menționat și faptul că aerul condiționat și înghețata au jucat un rol foarte important.

„Nu era să-mi pierd vocea. Am rămas mută ieri. Am cântat două zile la rând, problema e că eu de două săptămâni tot tușesc. (…) De la aerul condiționat și de la înghețată, pentru că am fost și în vacanță, am schimbat și clima, am venit acasă, tot cu tusea asta, am mai luat eu ce am mai luat așa, când îmi aminteam. M-am trezit duminică dimineață fără voce, nu mai puteam să vorbesc. M-am dus direct la urgențe ca să mă facă bine”, a mărturisit Georgiana Lobonț, pentru Xtra Night Show.

Georgiana Lobonț a mărturisit că la început se temea ca nu cumva să aibă COVID, tocmai de aceea a optat pentru un test făcut de medici, care a ieșit negativ. După ce a ieșit din spital, cântăreața a mers la un eveniment unde a cântat câteva ore, dar apoi a ajuns să facă pauză vocală pentru a-și reveni.