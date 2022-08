Viața nu este întotdeauna roz, așa cum ne-am dori. Atât “cumpenele”, cât și momentele frumoase sunt menite, parcă, să scoată la lumină importanța lucrurilor simple care ne înconjoară. Georgiana Lobonț și-a făcut curaj și a vorbit despre cea mai neagră perioadă a existenței sale, la trei ani de la incidentul care era să-i pună capăt carierei.

Datorită unei voci de aur, cântăreața de muzică populară a cunoscut succesul, pe care îl visa încă de la vârsta de 4 ani. I-a trebuit mult timp Georgianei Lobonț pentru a se face cunoscută în rândul lumii, iar gândul că nu ar mai putea cânta vreodată i-a dat mari bătăi de cap. Ultimii ani au lăsat urme adânci în amintirile Georgianei Lobonț. Pandemia nu a fost singurul motiv de întristare pentru interpreta de muzică populară.

Georgiana a apelat la medicul lui Michael Jackson și al lui Celine Dion

Tot în acea perioadă, Georgiana Lobonț a aflat de o problemă care ar fi putut însemna sfârșitul carierei sale de artist. În urma unui control de specialitate, cântăreața a descoperit o afecțiune a corzilor vocale. Panica s-a intensificat în momentul în care Georgiana a auzit că trebuie să ajungă la bisturiu. Pentru a avea siguranța că lucrurile vor decurge ca la carte, artista a apelat la doctorul lui Michael Jackson și al lui Celine Dion.

Singura greutate pe care a întâmpinat-o din cauza intervenției a fost pauza vocală de 3 luni. Datorită faptului că a ajuns la timp, Georgiana s-a recuperat imediat după operație. Experiența prin care a trecut interpreta de muzică populară a fost mai mult traumatizantă psihic, decât fizic.

Cumpăna aceasta a venit însă la pachet și cu lucruri bune. Georgiana Lobonț a avut ocazia să petreacă mai mult timp cu familia, lucru care nu se întâmpla în mod obișnuit, din cauza activității sale intense.

„Eram foarte speriată, dar am încercat să fiu tare psihic”

„Am trăit coșmarul vieții mele. Răgușeam și nu știam de ce. În noiembrie 2019, m-am dus la un control de rutină. Nu știa nimeni din jur, decât eu și Rareș (soțul artistei – n.r.). Nu știam ce am și mă gândeam la ce e mai rău, pentru că nu era normal ce mi se întâmplă.

Am auzit de un doctor foarte bun din Franța și am fost să vedem ce am. La control mi-a găsit un polip destul de mare pe coarda stângă. Aveam corzile vocale foarte iritate.

Am primit un tratament și mi s-a zis că de polip nu scap decât cu operație. Eram foarte speriată, dar am încercat să fiu tare psihic. După operație, m-a pus domnul doctor să cânt și am plâns. Vocea mea era mult mai curată”, a povestit Georgiana Lobonț la Etno TV.