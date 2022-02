Georgiana Lobonț și-a șocat fanii după ce a apărut cu semne pe față. “E foarte dureros!” Cu ce se confruntă artista

Georgiana Lobonț și-a șocat, recent, fanii după ce a apărut, pe o rețea socială, dar și la televizor, cu semne pe față. Imediat, cei care o urmăresc au întrebat-o ce a pățit. Fără să stea pe gânduri, artista le-a dezvăluit cu ce problemă se confruntă.

Mai exact, de mai bine de o săptămână, Georgiana Lobonț are probleme cu un herpes, care nu-i oferă deloc liniște. Artista crede că i-a apărut din cauza imunității scăzute și a sensibilității de care organismul ei dă dovadă în fața acestei boli de piele. Totodată, a mai precizat că trece prin dureri cumplite.

“Pentru domnișoarele care m-au întrebat ce s-a întâmplat cu buzica mea… mi-a ieșit un herpes mare, mare, mare de vreo săptămână și ceva. Era foarte umflată buza. Acum, cât de cât, mai ascund problema asta cu ruj, dar e foarte dureros. Eu cred că cei care mă urmăriți de foarte mult timp știți că am eu problema asta cu herpesul, sunt foarte sensibilă și cred că am probleme cu imunitatea, îmi scade brusc”, a anunțat Georgiana Lobonț, pe Instagram.

De precizat că artista nu s-a lăsat doar fotografiată, ci a apărut și la televizor cu buza umflată, astfel că foarte multă lume a văzut cu ce problemă se confruntă.

Georgiana Lobonț, în pericol să-și piardă vocea

În 2019, Georgiana Lobonț a simțit că răgușește, că vocea ei nu mai este ca la început. Disperată, a ajuns pe masa de operație. Din fericire pentru ea, a întâlnit un medic bun, care a tratat artiști de renume precum Celine Dion sau Michael Jackson. Acesta a ajutat-o, practice, să-și continue cariera.

“În 2019, am simțit că nu era ceva ok cu vocea mea, am răgușit foarte tare. Dar nu puteam să îmi anulez evenimentele, să nu lucrez. Artiștii nu vorbesc deschis despre problemele astea. Pe multe colege le-am trimis la Paris, doctorul mi-a salvat viața, nu îmi vine să cred. Mi-a făcut vocea mai frumoasă ca înainte. Am aflat de el printr-o cunoștință, ea avea probleme și avea pe cineva în Paris. Are poze cu Celine Dion, cu Michael Jackson, are autografele lor în cabinet. Când am ajuns acolo, m-a întrebat dacă sunt cântăreață de rock, eram foarte răgușită. Mulți întrebau ce se întâmplă cu vocea mea”, a spus Georgiana Lobonț, la Pro TV, la finalul anului trecut.