Câţi lei ia Georgiana Lobonţ pentru o cântare? Dar stai să vezi căţi bani scoate din YouTube

Georgiana Lobonț este admirată de foarte multe persoane pentru viața pe care o trăiește, dar și pentru parcursul pe care l-a avut în muzică. De mic copil, artista a știut ce își dorește să facă și a luptat pentru visul ei. Chiar dacă la început nu câștiga foarte mult de pe urma evenimentelor, Georgiana Lobonț nu s-a lăsat, iar acum a ajuns să câștige zeci de mii de euro.

Astăzi, artista cunoscută sub numele de „prințesa muzicii populare din Ardeal” are venituri mari, care ar impresiona pe oricine. Cântăreața de muzică populară are un succes imens în carieră, mutându-se în urmă cu câteva luni, într-o vilă pentru care a scos din buzunar suma de 120.000 de euro.

Pe lângă evenimentele la care este chemată să performeze, deapre carer sursele noastre spun că artista câștigă peste 4000 de euro pe oră, Georgiana Lobonț câștigă mulți bani și din canalul ei de Youtube.Conform statisticilor de pe Social Blade, frumoasa artistă câștigă până la 390 de dolari pe zi, cu un singur video.

Dacă facem un calcul săptămânal, bruneta ajunge la peste 680.000 de vizualizări pe canalul ei de Youtube, care-i aduc un venit frumușel între 171 și 2.700 de dolari. Cu alte cuvinte, la final de lună, solista poate încasa până la 11.700 de dolari din trei milioane de vizualizări.

Ce a făcut Georgiana Lobonț cu primii bani câștigați în cariera sa

Oricât de mult succes ar avea în prezent, Georgiana Lobonț nu poate uita greutățile prin care a trecut pentru a ajuns aici. Ceea ce o ajută mereu să-și aducă aminte de primii bani câștigați, dar și de sentimentele trăite la acea vreme sunt câteva bijuterii din aur.

”Cu primii mei bani pe care i-am făcut eu din cântat de la un concurs, am primit vreo 10-12 milioane premiu, m-am dus la Cluj cu o prietenă și mi-am cumpărat un lănțișor din aur, cu pandantiv cu inimioară și pietricele, și o brațară. Din primii mei bănuți mi-am cumpărat bijuterii.”, le-a spus Georgiana Lobonț fanilor de pe Instagram.

Sursa foto: Arhiva Cancan