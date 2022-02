Georgiana Lobonț, dezvăluiri despre cea mai scumpă vacanţă din viaţa sa. Câţi bani a scos din buzunar artista

Georgiana Lobonț este una din cele mai îndrăgite artiste din România. Deşi nu a apărut de mult timp în atenţia publicului, cântăreaţa se bucură în prezent de un succes răsunător pe plan profesional. Pentru că lucrurile merg atât de bine şi satisfacţia financiară este pe măsură. Recent, în cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cea mai scumpă vacanţă pe care a petrecut-o alături de soţul său.

Georgiana Lobonț și soțul ei au plecat alături de copii într-o vacanță binemeritată într-un loc exotic. Aceştia au petrecut 10 zile de vis într-o locaţie superbă, unde artista îşi dorea să ajungă de ceva timp.

Din cauza programului încărcat, până acum cântăreaţa nu a putut să lipsească atât de mult timp din ţară, astfel a profitat din plin de zilele libere pe care le-a avut.

Destinația aleasă de cântăreaţă a fost Maldive, acolo unde și copiii s-au bucurat enorm de tot ce le-a oferit insula.

”Eu mi-am dorit foarte mult să ajung în Maldive, e o locație și călduroasă și potrvită pentru luna în care să ne facem acest concediu, ne-am rupt din programul nostru și așa s-a nimerit. Ne-am dorit să mergem toată familia”, a spus Georgiana Lobonț la Antena Stars.

Câţi bani a costat vacanţa de lux

Se pare că, pentru vacanţa de lux aceştia au scos din buzunar aproximativ 15.000 de euro. Deşi este o sumă uriaşă, Georgiana Lobonţ a dezvăluit că s-a distrat de minune, iar fiecare ban cheltuit a meritat din plin.

Georgiana a mărturisit și că s-a distrat de minune alături de soț și copii și că au avut numeroase activități.

”Acolo am plătit extra excursii, mâncare, am ajuns undeva pe la 14.000 -15.000 de euro”, a spus soţul artistei.

”Ne-am dus cu barca, am fost la pescuit, am fost să vedem delfinii, am făcut scuba diving, am văzut corali, pisici de mare, rechini mari de 2,5 metri”, a mai spus Georgiana Lobonț.

Sursă foto: Instagram