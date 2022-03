Fericire mare în familia Georgianei Lobonț! Artista și soțul ei au împlinit 6 ani de mariaj: ”Am trecut prin multe greutăți”

Este fericire mare în familia Georgianei Lobonț. Artista și soțul ei, Rareș, au împlinit șase ani de mariaj. Iar, cu ocazia acestui eveniment frumos din viața lor, au decis să sărbătorească alături de copii și prieteni.

Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș, au împlinit șase ani de căsnicie. Extrem de fericiți, cei doi au ales să sărbătorească acest eveniment din viața lor alături de copii și prieteni. Pentru că nu au apucat să se bucure chiar în ziua de 4 martie, ziua în care și-au unit destinele, pentru că au avut un program extrem de încărcat, cei doi au decis că acum este momentul să celebreze.

Vezi și GEORGIANA LOBONȚ ȘI-A ȘOCAT FANII DUPĂ CE A APĂRUT CU SEMNE PE FAȚĂ. “E FOARTE DUREROS!” CU CE SE CONFRUNTĂ ARTISTA

„Ne-am întalnit cu câțiva prieteni ca să marcăm momentul. Nu am apucat să facem o petrecere cum ne place nouă cu extravaganță, cu lăutari, cu de toate. Abia azi am sărbătorit, că până acum am fost prinși cu treburi. Am plecat cu copiii, nu vă gândiți că a fost ceva romantic”, a spus Georgiana Lobonț, în direct la Antena Stars.

De asemenea, cântăreței nu-i vine să creadă cât de repede a trecut timpul. Georgiana Lobonț și partenerul ei de viață au trecut împreună peste obstacolele apărute în planul profesional: „Nu-mi vine să cred că au trecut atâția ani. Nu îmi vine să cred că suntem părinți, nu-mi vine să cred nimic. Acești 6 ani au fost plini cu de toate, și cu bune și cu rele. Am trecut prin multe greutăți împreună pe plan profesional, că în viața privată totul merge perfect. Dar aceste probleme ne-au dat putere și curaj să ajungem unde suntem acum”.

Vezi și CÂŢI LEI IA GEORGIANA LOBONŢ PENTRU O CÂNTARE? DAR STAI SĂ VEZI CĂŢI BANI SCOATE DIN YOUTUBE

Sursă foto: captură video