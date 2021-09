Ștefan Stan mai are de așteptat câteva luni până când un nou bebeluș se va auzi în locuința lui de la marginea Capitalei, pe care a început s-o ridice atunci când Simona îl anunța că e însărcinată. Cu prima fetiță, Elif. Cei doi fericiți părinți știu ce au de făcut acum, dar drumul e ușor anevoios… Soția artistului se mai confruntă și cu unele probleme. Chiar de curând s-a întâmplat. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Ștefan Stan dădea marea veste în urmă cu o lună: va deveni tătic pentru a doua oară, și tot de fetiță! Soția lui, Simona, a apărut veselă la o televiziune, unde dezvăluia că totul este OK, că i-a fost rău de câteva ori, problemele inerente în astfel de situații. Doar că, zilele trecute, jumătatea primului câștigător al ”Vocii României” s-a speriat!

Disconfort, probleme cu somnul, agitație! Așa că direct la medic s-a prezentat… Unde a aflat că nu e nimic grav.

Soția lui Ștefan Stan, pe mâinile medicului

Ștefan Stan avea să declare, pentru CANCAN.RO, ce s-a întâmplat. ”A fost la control de câteva ori. Medicul a spus că este o sarcină foarte bună, că problemele astea, cu somnul, agitația, disconfortul, sunt normale. Dezvoltarea fetiței este, de asemenea, normală”, a dat asigurări cântărețul.

Altfel, Simona avea să anunțe și ce nume va putea a doua fetiță a familiei Stan. ”Sunt din nou gravidă, în patru luni. Este tot fetiță, o să o cheme Mira Maria. Am făcut testul genetic și știm sută la sută ce e copilul. Sarcinile sunt cam la fel. Acum, la a doua sarcină, mi-a fost de 3-4 ori rău, în rest aceleași stări. Cu Elif nu mi-a fost rău deloc. Aș vrea ca a doua fetiță să nu doarmă tot timpul cu noi, ca Elif. Am obișnuit-o așa și nu e bine”, declara Simona, la Kanal D.

Ștefan Stan: ”Am sărbătorit cu grătar și bere multă!”

Ștefan Stan avea să facă, însă, niște dezvăluiri. ”Am fost cu ea la doctor, că nu se simțea bine, iar în urma unor analize, doamna doctor ne-a dat fericita veste”, a dezvăluit Ștefan Stan. Reacția lui? ”Cum altfel decât cu mare bucurie, grătar și bere multă! Mi-am anunțat toate rudele și prietenii și au început pariurile. Avea cotă 1 băiat, 2,5, fată!”, s-a amuzat, apoi, artistul.

”Ne-am dorit să mai avem un copil! Inițial, ne-am dorit gemeni și, dacă nu am avut gemeni, am făcut repede, să aibă vârste apropiate. Simona este în al nouălea cer, foarte fericită. Sarcina este încă ușoară și sperăm să fie așa până la capăt”, a încheiat Ștefan Stan.

