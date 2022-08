Cu ce se întreține Daniela Crudu de când a plecat de la Antena 1. Cât câștigă acum fosta asistentă TV

Daniela Crudu (33 de ani) a dezvăluit ce sume fabuloase primește lunar din contractele de colaborare. Fostul model Playboy nu se plânge și nu duce deloc lipsa banilor, chiar dacă nu mai are apariții pe micile ecrane.

Daniela Crudu a fost asistentă TV pentru două emisiuni din cadrul postului Antena 1, fiind vorba despre Neața cu Răzvan și Dani și Un show păcătos cu Dan Capatos. În plus, a punctat apariții și prin participarea la „Burlăcița” și Survivor România. Nici după ce a renunțat la lumina reflectoarelor nu fost uitată de public, după cum imaginea sa continuă să-i aducă venituri considerabile.

Fostul model Playboy nu câștigă lunar mai puțin de 8.000 de euro, grație contractelor sale de imagine. Chipul brunetei este prezent pe multe afișe publicitare pentru jocuri de noroc, iar această apariție nu pare să fie deloc ieftină.

„Am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodka și la haine”,a dezvăluit Daniela Crudu pentru Playtech Impact. (CITEȘTE ȘI: N-o mai recunoști pe stradă! Daniela Crudu, în pragul anorexiei: „Aoleu, cine e dânsa?!”)

Cât te costă dacă vrei să o ai pe Daniela Crudu pentru un eveniment privat. Suma fabuloasă pe care o cere bruneta pentru o oră

Cine vrea să o aibă pe Cruduța la un eveniment privat, ca MC sau prezentatoare de spectacol, trebuie să scoată din buzunar nu mai puțin de 1.000 de euro. Prețul este pentru o singură oră, așadar, dacă durata este mai mare de atât, suma crește.

Un detaliu mai puțin cunoscut este că Daniela Crudu face și show-uri erotice. Prețul pentru o astfel de sesiune pornește de la 2500 de euro. (CITEȘTE ȘI: Cine e mai bună? Daniela Crudu, Gina Pistol, Delia, Oana Zăvoranu sau Madonna? TOP 25 bombe sexy care știu să înoate!)