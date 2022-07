N-o mai recunoști pe stradă! Daniela Crudu, în pragul anorexiei: „Aoleu, cine e dânsa?!”

Daniela Crudu (33 de ani) a câștigat, de-a lungul timpului, inimile multor bărbați, mai ales în urma aparițiilor sale televizate. Dacă în urmă cu câțiva ani, bruneta își punea în valoare formele ușor voluptoase, acum, însă, Cruduța pare transformată total! Unii dintre prietenii virtuali i-au scris că ar fi slăbit și ar fi de nerecunoscut.

Dacă înainte își punea în valoare formele voluptoase, acum, însă, Daniela Crudu pare să fie transformată total. Pe rețelele de socializare, Cruduța a postat o serie de imagini care au atras atenția mai multor utilizatori. Pe lângă complimentele pe care bruneta le-a primit, câțiva dintre prietenii virtuali susțin că fosta asistentă TV pare să fi ajuns de nerecunoscut, după ce a slăbit foarte mult.

”Daniela, mi se pare că ai cam slăbit. 😔”, ”Aoleu, cine e dânsa???😮”, ”Nici nu te-am mai recunoscut….”, sunt câteva dintre comentariile pe care prietenii virtuali i le-au lăsat la fotografiile de pe Instagram.

Ce operații estetice are Daniela Crudu

De-a lungul timpului, bruneta a trecut printr-o serie de schimbări drastice, alegând să își opereze nasul – pe care și l-a micșorat – dar și gușa și și-a mai „ascuțit” chipul. Cruduța și-a umflat pomeții și buzele și și-a pus silicoane, iar apoi și-a tatuat sprâncenele. În plus, a ales să își pună și fațete dentare, pentru un zâmbet perfect.

„Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai contează și, de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase.

«Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”, a spus Cruduța, acum ceva timp.

Daniela Crudu a renunțat la postul de asistentă TV

În vara lui 2017, Cruduţa a renunţat la postul de asistentă la “Xtra Night Show”, emisiune care e prezentată de Dan Capatos.

Cu toate că a plecat din emisiunea în care i-a înnebunit pe bărbați cu mișcările și ținutele ei, Daniela Crudu continuă să apară în diferite proiecte de televiziune. Printre acestea se numără: “Asia Express”, “Poftiți pe la noi: Poftiți la Nea Mărin” și “Ultimul Trib”.

Sursă foto: Instagram