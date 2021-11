Cruduța a mărturisit că proiectele TV nu mai reprezintă o provocare pentru ea, acesta fiind și motivul principal pentru care a ales să se retragă din televiziune.

”M-am plictisit de TV, nu mai e ce a fost, totul e pe internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la «Burlăcița», la «Survivor», am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show TV de la Antenă.

Și acum țin legătura cu toată lumea din Antenă, și cu Dan Capatos vorbesc foarte des. Nu a mai fost să fie. Le-am făcut cam pe toate în domeniul ăsta, pentru mine nu mai e nicio provocare. Mi-au ajuns emisiunile gen concurs. Dacă ar fi ceva să mă atragă, vreun anume proiect, nu aș spune totuși, nu”, a declarat Cruduța pentru playtech.ro.

Din ce face bani Daniela Crudu

Daniela Crudu s-a orientat spre alt domeniu, iar acum câștigă bani frumoși din contractele de imagine. Face publicitate pentru diverse branduri și este mulțumită de ceea ce realizează în momentul de față.

”Am un shooting la Sibiu, la un brand de vodcă. Am pozat toată ziua, pe stradă în Sibiu, la o herghelie… Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc.

Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodca și la haine”, a mai spus Daniela.