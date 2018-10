Șoc la “Ultimul Trib“! Daniela Crudu a fost dată dispărută în Madagascar

Șoc la “Ultimul Trib“, Daniela Crudu împreună cu ceilalți coechipieri din „Lemurii” au fost dați dispăruți în Madagascar. După o petrecere de pomină, Lemurii dispar din vila de lux din Madagascar câștigată cu atâta trudă!

Pe lângă strategiile pentru jocuri, Lemurii fac noi planuri de acțiune, de această dată pentru a sărbători ziua de naștere a colegului lor, Ionuț Iftimoaie. ”Îi facem surpriză lui Ionuț, mergem să luăm scoici de pe plajă, frunze de palmier să decorăm masa”, au plănuit în secret fetele. Iar dacă petrecerea se anunță a fi una pe măsura locație câștigate cu greu la proba de Teritoriu, în toiul nopții, Lemurii au evadat de la vilă, ignorând pericolele din insula africană!

Ce operații estetice are Daniela Crudu! Nu mai arată ca acum 9 ani când a devenit asistenta matinalilor de la Antena 1

Fără ca suspansul să fie prelungit, Daniela Crudu și-a făcut următoarele operații estetice de-a lungul timpului: și-a operat nasul, gușa, bărbia și și-a pus silicoane. În plus, ea merge aproape în fiecare lună ca să își injecteze buzele cu acid hialuronic și și-a schimbat foarte mult forma sprâncenelor. La cei 29 de ani, fosta asistentă TV își face constant tratamente de rejuvenare a pielii și pentru cearcănele și pungile de sub ochi.

“Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele.”, a declarat bruneta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars la începutul anului trecut.