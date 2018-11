Lemurii au pierdut-o pe Daniela Crudu după evadarea din „Ultimul Trib”: „S-au lepădat de mine, au spus că sunt o povară!”

Petrecerea de pomină din ultima noapte petrecută de Lemuri la vilă și încheiată cu o evadare a lui Dima Trofim și Sorin Brotnei a atras asupra echipei mai multe pedepse. Ca urmare, Lemurii au pierdut un om înaintea jocului de Teritoriu, dar și vila, și au ajuns în satul malgaș.

Noaptea dinaintea jocului de Duel a fost una foarte lungă pentru Lemurii care au petrecut de ziua lui Ionuț Iftimoaie, iar în toiul nopții Dima Trofim și Sorin Brotnei au fugit de la vilă. ”Am mers în Sakalava, să ne întâlnim cu frații nostrii albaștri”, a spus Brotnei la întoarcere. ”Eu am crezut că visez, credeam că sunt încă la concurs, la probe”, a povestit Silviu Mircescu amuzat de întâlnirea nocturnă. La lumina zilei, Lemurii au văzut dezastrul făcut la petrecere și au început să facă recensământul farfuriilor sparte și al mobilierului distrus. Și când credeau că vor avea parte de o zi liniștită, de refacere, Dima și Sorin au aflat că trebuie să meargă și ei la jocul de Duel.

”Mă așteptam să fim pedepsiți, dar nu mă așteptam să înceapă atât de devreme”, a spus Dima. Rămași acasă, Ionuț Iftimoaie și fetele s-au apucat e curățenie, însă gândurile negre nu le-au dat pace. ”Mă gândesc că ar putea să îi facă să se dueleze între ei și unul să plece”, a spus Sorana, recunoscând că aventura băieților a fost una periculoasă și se putea încheia tragic.

Iar dacă în satul malgaș Cosmin Pădureanu se pregătea să plece la joc alături de susținătoarele sale Mama Vula și ”Tanti Florica”, pe insula pustie Roxana Chiperi a încercat să se păstreze calmă înaintea jocului care o putea trimite acasă. ”Îmi doresc să rămân cât să ajut echipa să schimbe teritoriul, altfel… eu am ajuns la punctul maxim de suportabilitate în ceea ce privește condițiile”, a mărturisit aceasta.

Pe terenul de ”luptă”, Cosmin a avut primele emoții după ce a văzut că Roxana Chiperi, prietena sa de mulți ani, este adversarul său. Pentru proba de eliminare, cei doi au fost legați la mâini și au fost nevoiți să parcurgă un traseu cu obstacole și să care săculeți în care se aflau cuburi de lemn, din care la final au constuit un turn folosindu-se doar de picioare. Încurajată în permanență de pe margine de Cornelia Condeescu și căpitanul Alex Filip, Roxana Chiperi a reușit să termine prima traseul, chiar dacă în lacrimi. Echipa albastră a pierdut astfel și al patrulea membru, lăsându-i în dificultate. ”Mi-am ținut promisiunea, am spus că o să dau tot și am reușit. Chiar dacă am fost rivali, nu am simțit dușmănie în duelul acesta”, a spus Roxana printre lacrimi. ”Elevul și-a învins profesorul, bravo, Roxana!”, i-a spus Cosmin și a sărutat-o părintește pe frunte.

Întoarse în sat, Mama Vula și ”Tanti Florica” le-au dat vestea proastă Cameleonilor. ”Nu e glumă, nu vezi că suferă femeia asta, plânge?!”, a încercat Silviu Geandră să îi spună colegului său Silviu Mircescu, după ce acesta a continuat să îl caute pe Cosmin pe ulițele satului.

Lemurii, Cameleonii și Crocodilii s-au pregătit apoi pentru un nou joc de Teritoriu, în care echipa albastră a intrat cu doar trei membri. Cu toate acestea, s-au despărțit cu greu de localnicii care au avut atât de multă grijă de ei. ”Mă uit la oamenii aceștia și învăț în fiecare zi lucruri noi de la ei – cât prețuiesc apa, mâncarea”, a spus Silviu Mircescu. Mult mai ușor s-au despărțit de ”casă” Crocodilii, care au plecat cu gândul său nu se întoarcă pe insulă orice-ar fi. ”În sat măcar mai facem un schimb, nici nu mai spun că vreau la vilă. Roxana ne-a dat impulsul de dimineață, acum trebuie să luptăm și noi”, a spus Alex Filip. De partea cealaltă, în echipa Lemurilor, Daniela Crudu a plecat cu sufletul îndoit la jocul de Teritoriu, pentru că mâna ruptă nu o lăsa să joace, dar și pentru că, în mod bizar, tocmai ea nu își mai dorea să se întoarcă la lux. ”Numai ghinioane mi-a adus vila asta, să n-o mai văd!”, a spus Daniela.

Înainte de joc, Lemurii au aflat că vor suporta o pedeapsă pentru petrecerea lor terminată cu o căutare de câteva ore – au fost nevoiți să aleagă un om pe care să îl transfere echipei Cameleonilor. ”Mă aruncă la gunoi, acum că sunt bolnavă. Lasă, că văd ei acasă”, a spus Daniela Crudu încercând să glumească atunci când echipa a decis ca ea să fie ”sacrificată”. ”Era o pedeapsă pentru cei galbeni, dar nu înțeleg de ce i-au pedepsit și pe albaștri”, a spus Lola Crudu, cu toții fiind de acord că aceștia nu au primit niciun ajutor.

Pedeapsa a continuat însă pentru Lemuri – Cameleonii au primit dreptul de a alege cei trei oameni care să joace din echipa Lemurilor, iar Daniela Crudu a fost cea care i-a desemnat pe Sorana, Sorin și Ioana. ”Am fost puțin dezamăgit, mă așteptam să nu uite atât de repede că am stat atâtea zile împreună. A mai avut un cartuș de tras și… l-a tras…”, a spus Ionuț Iftimoaie nemulțumit că Daniela a ales concurenții mai puternici să rămână pe margine.

Jocul de Teritoriu, care a implicat echilibru și multă coordonare, a fost câștigat de Crocodilii care au și-au făcut deja planurile pentru vila de lux, în timp ce Lemurii au reușit să câștige locul al doilea, care le-a asigurat o săptămână în sat. Cu trei oameni și unul cu mâna ruptă, Cameleonii au ajuns astfel pe insula pustie.

La final, însă, Lemurii au sfârșit prin a se certa între ei, după ce Sorana s-a supărat că Ionuț și Dima au țipat la ea de pe margine. ”Probabil Sorana a fost azi mai sensibilă și nu a înțeles indicațiie lui Ionuț”, a spus Sorin. ”Vezi, de aceea a ales-o Daniela… pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești.. dacă o lăsam, încă mai număra găini”, a spus Iftimoaie.

Pe insula pustie, Daniela Crudu a dat frâu sentimentelor pe care nu le-a lăsat să se vadă în fața Lemurilor. ”Nu am vrut să le dau satisfacție, dar e dureros, m-am implicat și am pus suflet. S-au lepădat de mine. Au spus că sunt o povară… Cu siguranță colegii mei mă vor ajuta, deja se poartă foarte frumos cu mine, mă ajută pentru că văd că nu pot să mă descurc cu mâna asta”, a mărturisit Daniela. Și când credea că mai rău nu poate fi pe insula pustie, în toiul nopții s-a pornit o ploaie puternică, iar stropii mari au trecut rapid prin frunzele adăpostului lor improvizat.