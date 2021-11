Am aflat câte clase are Daniela Crudu, de fapt. Din ce a ajuns să facă bani după ce a plecat de la Antena 1

Toată lume o știe pe Daniela Crudu. Prezența s-a efervescentă și atitudinea libertină au propulsat-o repede în cariera din televiziune. Aceasta a participat la numeroase proiecte tv iar acum a decis să se retrag din lumina reflectoarelor. Din ce face bani vedeta acum?

Daniela Crudu s-a făcut cunoscută publicului larg din postura de asistentă TV, mai întâi la „Neața cu Răzvan și Dani”, iar apoi la ”Un show păcătos”. Aceasta este sigura asistentă TV, care chiar are o diplomă în domeniul în care a profesat. Puțini știu că bruneta are studiile finalizate. (CITEȘTE ȘI: DANIELA CRUDU ÎNCĂ SE ȚINE DE NEBUNII! GESTUL BRUNETEI O SĂ RIDICE MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE. CE A FĂCUT ÎN PLINĂ STRADĂ)

Mai exact, Daniela Crudu a absolvit Liceul Economic numărul 4 din Capitală și apoi a urmat cursurile Facultății de Jurnalism, unde a reușit să aibă numai note mari în perioada studenției. Bruneta a absolvit Facultatea de Jurnalism, iar ulterior s-a angajat în televiziune.

Înainte de a deveni asistentă TV, Daniela Crudu a lucrat ca animatoare în mai multe cubluri din Capitală. A intrat în lumina reflectoarelor datorită lui Andrei Rațiu, prin intermediul Școlii de modelling Prince d’Armeny. În cadrul acestei școli, Daniela Crudu a câștigat și titlul de „Cel mai sexy fotomodel din Romania”.

Daniela Crudu s-a retras din televiziune

Daniela Crudu s-a retras din televiziune și a mărturisit că nu mai este tentată să revină pe micile ecrane. Vedeta a dezvăluit și din ce câștigă bani în momentul de față, după ce a renunțat la proiectele TV.

Daniela Crudu s-a reorientat spre alt domeniu, iar acum câștigă bani frumoși din contractele de imagine. Face publicitate pentru diverse branduri și este MC la diverse evenimente.

„Am un shooting la Sibiu, la un brand de votcă. Am pozat toată ziua, pe stradă în Sibiu, la o herghelie… Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu votcă și la haine”, a declarat Daniela Crudu, pentru Playtech-Impact.

